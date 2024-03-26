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Для развития и обильного урожая: говорим об обрезке малины

Как правильно обрезать малину весной

2:45
Садоводство » Деревья и кустарники

Весна — благодатное время для обрезки малины, когда растение активно просыпается от зимней спячки и готово к новому росту. Правильная обрезка малины позволит ей развиться здорово и приносить обильные урожаи. В этой статье мы расскажем, как выполнить эту процедуру технически правильно.

Как правильно обрезать малину весной
Фото: creativecommons.org by Jim Clark is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Первое, что необходимо учесть при обрезке малины — ее тип роста. Малина может быть разделена на две основные группы: летние и осенние сорта. Летние сорта плодоносят на побегах, которые возникают в текущем году, тогда как осенние сорта плодоносят на побегах, возникших в прошлом году. Это значит, что способ обрезки малины будет отличаться в зависимости от ее типа роста.

Давай начнем с обрезки летних сортов малины. В начале весны, когда опасность заморозков практически минимальна, необходимо удалить все мертвые и поврежденные побеги, которые могут быть вызваны зимними условиями. Они легко определются по темному и сухому внешнему виду. Также следует удалить все слабые и тонкие побеги, осталящиеся без сил, так как они несут меньше плодов.

Далее, стоит отобрать самые сильные и здоровые побеги, оставив расстояние примерно 15-20 см между ними. На конце каждого выбранного побега, оставь около 120-150 см высоты, чтобы обеспечить подходящую поддержку плодоношению и уменьшить риск повреждения от ветра.

Теперь давай обратимся к обрезке осенних сортов малины. Весной нужно удалить все старые побеги, плодоносившие в прошлом году. Они будут иметь отличительные признаки, такие как отсутствие новых бутонов на концах.

После этого, следует убрать все сухие, поврежденные и слабые побеги, как и в случае с летними сортами, чтобы обеспечить оптимальный рост новых побегов. Оставь самые крепкие побеги, сохраняя расстояние приблизительно 15-20 см между ними.

Все отрезанные побеги можно использовать для посадки новых растений или в качестве подкладки. Просто убедись, что не выбрасываешь их вместе с обычными отходами.

Помимо правильной техники обрезки, не забудь о тщательном уходе за малиной. Постоянно следи за состоянием почвы и поддерживай оптимальный уровень влажности. Также важно регулярно удалять сорняки и обрабатывать растение от вредителей и болезней.

Правильная обрезка малины весной — это ключевой аспект успешного выращивания этого прекрасного растения. Следуя указанным выше рекомендациям, ты сможешь создать оптимальные условия для его развития и получить обильный урожай. Так что не забудь уделить время этой важной задаче и насладиться свежими и вкусными ягодами малины в ближайшем будущем.

Обрезка малины весной
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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