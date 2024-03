Символ чистоты и обновления: рассказываем о побелке деревьев

Your browser does not support the audio element.

Весенние месяцы — это время пробуждения природы и обновления всего живого. Со своим щедрым солнцем, ласковым ветром, весна позволяет нам ощутить надвигающуюся теплоту и шептать о приближающемся лете. И с каждым днём деревья пробуждаются.

Фото: Own work by Korona b is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic