Рассказываем о растениях, которые любят тень - они будут отлично расти рядом с деревьями

Your browser does not support the audio element.

При создании уютного и привлекательного сада, одной из ключевых задач является выбор растений, которые будут сажаться под деревьями. Подобная композиция позволит использовать место более эффективно, создавая гармоничное и уравновешенное пространство. Рассмотрим несколько вариантов растений, которые отлично справляются с такими условиями, а также поделимся некоторыми полезными советами по уходу за ними.

Фото: Own work by Korona b is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic