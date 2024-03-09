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Рассада томатов пожелтела: в чем причины и что делать в этом случае

Почему желтеет рассада томатов

1:26
Садоводство » Вредители и болезни

Часто огородники сталкиваются с пожелтением листьев рассады. Садоводы раскрыли основные причины.

Почему желтеет рассада томатов
Фото: flickr. com by Andre Engels is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Дефицит железа. Железо необходимо для фотосинтеза и синтеза хлорофилла. Нехватка элемента приводит к хлорозу верхних листьев, замедлению роста и нарушению плодоношения. Причины: избыточное ощелачивание почвы, недостаточная доступность железа для корней растений. Чтобы решить проблему, вносите железный купорос или хелат железа.

Нехватка магния. Магний необходим для синтеза хлорофилла, дыхания растений и образования углеводов.
Нехватка элемента проявляется мраморностью листьев, угасанием роста и солнечными ожогами. Причинами выступают лёгкие почвы, выветривание, избыточный полив. Для решения проблемы вносите сульфат магния или комплексные удобрения.

Нехватка серы. Сера участвует в синтезе белка, образовании хлорофилла и углеводов. Нехватка элемента проявляется замедлением роста, желтизной листьев и угасанием стеблей. Причинами являются бедные почвы, избыточное использование азотных удобрений. Для решения вносите серосодержащие удобрения, корректируйте баланс азота и серы.

Таким образом, желтение рассады томата может быть вызвано не только видимыми проблемами, но и скрытыми дефицитами важных элементов.

Без этого рассада будет жёлтой! Как понять, почему листья на рассаде пожелтели (простой способ)
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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