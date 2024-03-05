Почему хвойные деревья и кустарники желтеют в марте и как их спасти: ответ садовода

Садовод Марина Рыкалина назвала мёрзлую землю причиной пожелтения хвойных

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садовод и телеведущая Марина Рыкалина дала читателям Pravda. Ru советы по спасению хвойных в саду в начале марта.

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"Если обычные деревья не имеют листьев, они спят, то хвойные растения, имея хвою, нагреваются на солнце, и в них запускаются процессы жизнедеятельности, там же сок внутри, влага испаряется. А откуда должна поступать влага? От корней. А земляной ком замерзший. И в это время они как бы иссушаются, на солнце сгорают", — называет причину мартовского пожелтения хвойных в саду специалист.

По словам Марины Рыкалиной, дело поправимо, если вовремя спохватиться и помочь хвойным растениям выбраться из плена замёрзшей земли.

"Единственный вариант — это раскопать земляной ком и пролить его горячей водой, чтобы деревце смогло напитаться влагой. Надо сделать так, чтобы земля оттаяла. Чтобы не загубить корни, сначала горячая, верх оттает, а потом уже такой слегка горячей проливать, делать дырочки и прямо туда вливать воду. Либо сажать хвойные растения в полутени где-то, чтобы на них так солнце не пекло", — раскладывает по полочкам схему помощи хвойным в марте Марина Рыкалина.

Если скорая садовая помощь подоспеет невовремя, можжевельник и другие хвойные могут пострадать серьёзно, вплоть до окрашивания всей хвои в жёлтый цвет и полного её высыхания.

"То, что уже желтое, не позеленеет. А восстанавливаются хвойные растения растения довольно долго. Это не значит, что растение может полностью умереть, оно может частично пострадать, восстанавливаться оно может 2-3 года, хвоинки придется руками шелушить, снимать, но новые расти должны начать. Это процесс небыстрый", — говорит эксперт.