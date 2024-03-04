Эта ловушка поможет победить слизней: простой и эффективный метод борьбы с вредителей без "химии"

Как избавиться от слизней с помощью пивных ловушек

Пивные ловушки - эффективный метод избавиться от слизней без применения "химии".

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Возьмите полулитровые банки или пластиковые стаканчики и наполните их пивом примерно на треть. Затем закопайте одну или несколько таких ловушек в местах, где слизни чаще всего скапливаются, так чтобы горлышко контейнера было почти на уровне земли. Слизни, привлечённые ароматом, попадут в ловушку, где застрянут и не смогут выбраться. Утром вам останется только удалить пойманных слизней. Кроме того, вместо пива можно использовать скисшее молоко или сыворотку.







