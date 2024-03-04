Эта ловушка поможет победить слизней: простой и эффективный метод борьбы с вредителей без "химии"

Пивные ловушки - эффективный метод избавиться от слизней без применения "химии".
Возьмите полулитровые банки или пластиковые стаканчики и наполните их пивом примерно на треть. Затем закопайте одну или несколько таких ловушек в местах, где слизни чаще всего скапливаются, так чтобы горлышко контейнера было почти на уровне земли. Слизни, привлечённые ароматом, попадут в ловушку, где застрянут и не смогут выбраться. Утром вам останется только удалить пойманных слизней. Кроме того, вместо пива можно использовать скисшее молоко или сыворотку.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.