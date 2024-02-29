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Топ-6 растений, которые можно сажать рядом с огурцами и они подружаться

Огурцы будут чувствовать себя очень хорошо рядом с этими растениями

2:34
Садоводство » Овощи

Огурцы являются одним из самых популярных овощей, которые садятся в садах и огородах по всему миру. Если вы являетесь садоводом и планируете выращивать огурцы, то вам следует знать, что есть ряд растений, которые можно сажать рядом с ними. Эти растения могут стимулировать рост и урожайность огурцов, а также помогать в борьбе с вредителями и болезнями. Давайте рассмотрим некоторые из этих растений:

Огурцы будут чувствовать себя очень хорошо рядом с этими растениями
Фото: commons.wikimedia. org by apple2000 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

1. Зелень:
Одной из лучших растений, которые можно сажать рядом с огурцами, является зелень, такая как укроп или петрушка. Они создают благоприятную атмосферу для огурцов, улучшая их рост и развитие. Кроме того, аромат этих растений отпугивает вредителей, таких как мухи и тля.

2. Пряные травы:
Базилик, мята и розмарин - это такие пряные травы, которые могут быть полезны для огурцов. Они помогают привлекать полезных насекомых, которые могут помочь в борьбе с вредителями. Кроме того, эти растения также могут улучшить вкус огурцов.

3. Лук:
Лук является еще одним полезным растением для огурцов. Он помогает отпугивать козявок и некоторых вредителей, таких как муравьи и тли. Кроме того, аромат лука может помочь в борьбе с болезнями огурцов, такими как плесень и мучнистая роса.

4. Кукуруза:
Кукуруза является отличным соседом для огурцов. Ее высота может служить естественным забором для огурцов, предоставляя им тень и защиту от сильных ветров. Кукуруза также может помочь в борьбе с сорняками и сохранять влажность в почве.

5. Капуста:
Капуста содержит вещества, которые отпугивают слизней и улиток. Поэтому посадка рядом с огурцами может помочь защитить их от этих вредителей. Кроме того, капуста может служить естественным теневым укрытием для огурцов.

6. Васильки:
Васильки - это прекрасные цветы, которые не только обогащают внешний вид сада или огорода, но и имеют положительное воздействие на огурцы. Они привлекают полезных насекомых, таких как пчелы, которые помогают в опылении цветков огурцов.

Сажая эти растения рядом с огурцами, вы можете создать благоприятную среду для их роста и развития, а также помочь бороться с вредителями и болезнями. Учитывайте также требования этих растений к почве, освещению и поливу и соблюдайте соответствующие нормы севооборота, чтобы достичь наилучших результатов в выращивании огурцов.

Что можно сажать рядом с огурцами
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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