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Никогда не выбрасывайте луковую шелуху. Благодаря ей урожай огурцов намного больше

Вы не поверите: секрет успеха богатого урожая огурцов

3:14
Садоводство » Советы

Луковая шелуха, которая обычно выбрасывается как отходы, на самом деле является ценным источником питательных веществ для растений. Она содержит калий, фосфор, магний, кальций, железо, серу, медь, цинк и витамины группы В. Эти вещества необходимы для роста и развития огурцов, а также для повышения их урожайности.

Вы не поверите: секрет успеха богатого урожая огурцов
Фото: Own work by Maksym Kozlenko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Как использовать луковую шелуху для огурцов

Луковую шелуху можно использовать для огурцов как в свежем, так и в сухом виде.

Свежая луковая шелуха

Свежая луковая шелуха используется для приготовления настоев и отваров. Для этого 100 г луковой шелухи заливают 1 л кипятка и настаивают в течение 12 часов. Затем настой процеживают и используют для полива огурцов.

Сухая луковая шелуха

Сухую луковую шелуху можно использовать для мульчирования почвы вокруг огурцов. Мульча из луковой шелухи поможет сохранить влагу в почве, защитит корни растений от перегрева и переохлаждения, а также отпугнет вредителей.

Польза луковой шелухи для огурцов

Луковая шелуха оказывает на огурцы следующее действие:

  • Ускоряет рост и развитие растений.
  • Повышает урожайность.
  • Улучшает вкус и качество плодов.
  • Повышает устойчивость огурцов к болезням и вредителям.
  • Защищает растения от заморозков.

Когда использовать луковую шелуху для огурцов

Луковую шелуху можно использовать для огурцов на протяжении всего вегетационного периода. Весной луковую шелуху можно использовать для замачивания семян огурцов. Это поможет ускорить прорастание семян и повысить их всхожесть.

В период вегетации луковую шелуху можно использовать для полива огурцов, опрыскивания растений и мульчирования почвы.

Осенью луковую шелуху можно использовать для закладки компоста. Компост из луковой шелухи улучшит структуру почвы и повысит ее плодородие.

Меры предосторожности при использовании луковой шелухи

При использовании луковой шелухи для огурцов следует соблюдать следующие меры предосторожности:

  • Не используйте химически обработанную луковую шелуху.
  • Не используйте слишком концентрированные настои и отвары луковой шелухи.
  • Не используйте луковую шелуху для замачивания семян огурцов, если они обработаны фунгицидами.
  • Не используйте луковую шелуху для полива огурцов, если они поражены болезнями или вредителями.

Рецепты настоев и отваров из луковой шелухи для огурцов

Настой из луковой шелухи для замачивания семян огурцов.

1. 100 г свежей луковой шелухи залейте 1 л кипятка.
2. Настаивайте в течение 12 часов.
3. Процедите и используйте для замачивания семян огурцов.

Отвар из луковой шелухи для полива огурцов.

1. 100 г свежей или 50 г сухой луковой шелухи залейте 1 л кипятка.
2. Кипятите в течение 15 минут.
3. Снимите с огня и настаивайте в течение 12 часов.
4. Процедите и используйте для полива огурцов.

Не выбрасывайте луковую шелуху! От неё огурцы прут быстрее
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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