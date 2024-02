Популярное декоративное растение, которое нравится многим садоводам

Акроклинум, или акроклинум приспособленный, является одним из самых популярных декоративных растений среди садоводов. Это вечнозелёное растение происходит из семейства ароидных, и привлекает внимание своими крупными, сочными листьями и необычной формой. В этой статье мы рассмотрим особенности акроклинума и рекомендации по его уходу.

Фото: en.wikipedia.org by Pendragon39 is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/User:Pendragon39