Рассказываем, как создать потрясающую живую изгородь на участке

Растения для создания живой изгороди

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Живая изгородь представляет собой удивительно красивое и оригинальное украшение, способное преобразить любой участок. Она не только скрывает неприглядный забор, но и разделяет участок на зоны, например, отгораживая огород от остальной территории. Однако важно правильно подобрать растения для создания такой изгороди.

Фото: Own work by Salicyna is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На выбор есть множество растений, и вы легко найдете подходящие кустарники в соответствии с вашими потребностями и предпочтениями.

Спирея серая — это один из самых эффектных кустарников, цветущих весной. Этот листопадный кустарник вырастает до 1,5-2 м в высоту. Его узколанцетные листья длиной 2-3 см сохраняют серо-зеленую окраску летом и весной. Спирея серая предпочитает солнечные места, но может расти и в полутени. Он адаптируется к различным почвам.

Пузыреплодник калинолистный становится все более популярным в озеленении благодаря своей неприхотливости и быстрому росту. Существует множество сортов с различной окраской листьев. Высота кустов может достигать 1,5-3 м, что позволяет использовать их для укрытия некрасивых заборов. Пузыреплодник растёт как в тени, так и на солнце.

Дерен белый привлекает разноцветными побегами, добавляя красок участку даже зимой. Он не требует особого ухода и может достигать высоты до 3 метров.