Сотрудники уфимского лимонария представили новый сорт лимона под названием "Салават" в связи с предстоящим празднованием 450-летия башкирской столицы.
Посещение лимонария планируется включить в программы визитов официальных делегаций, как заявил замглавы администрации Агарагим Кагиргаджиев. Об этом сообщает mkset.ru.
Лимонарий выращивает около 1,3 тысячи лимонных деревьев, производя до 25 тонн урожая в год. Сорта лимонов и цитронов, выращиваемых в учебно-опытном хозяйстве, внесены в Государственный реестр селекционных достижений.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в беседе с журналистами нашёл странной реакцию супруги Алексея Навального* Юлии на его смерть.