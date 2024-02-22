Лимоны с историей: уфимский лимонарий выращивает сорт "Салават" в честь юбилея города

Уфимский лимонарий представил новый сорт лимона "Салават" в честь 450-летия города

0:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сотрудники уфимского лимонария представили новый сорт лимона под названием "Салават" в связи с предстоящим празднованием 450-летия башкирской столицы.

Фото: Wikipedia by Ivar Leidus is licensed under CC BY-SA 4.0

Посещение лимонария планируется включить в программы визитов официальных делегаций, как заявил замглавы администрации Агарагим Кагиргаджиев. Об этом сообщает mkset.ru.

Лимонарий выращивает около 1,3 тысячи лимонных деревьев, производя до 25 тонн урожая в год. Сорта лимонов и цитронов, выращиваемых в учебно-опытном хозяйстве, внесены в Государственный реестр селекционных достижений.