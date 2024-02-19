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Выращиваем имбирь на участке: рассказываем, как это сделать

Как вырастить имбирь на участке

Садоводство » Советы

Имбирь — не только незаменимый помощник в сезон простуд, но и любимая специя многих хозяюшек.

Как вырастить имбирь на участке
Фото: flickr. com by Veganbaking. net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

 Имбирь легко растёт в средней полосе РФ местности и не требует особого ухода, особенно если выращивать его в теплице. Своим опытом поделился садовод Дзен-канал "Моя прекрасная дача".

 Имбирь можно есть через 3-4 месяца после посадки, но для полноценного корня нужно подождать 8-9 месяцев. Поэтому лучше выращивать его сначала дома, а потом пересаживать в теплицу.

Как вырастить корень имбиря в теплице:

Сажайте корень имбиря, заглубив его на 2/3 от всей высоты, подобно тому, как поступают с ирисами. Он будет распространяться широко, как ирисы.

Обеспечьте достаточно солнечного света. Лёгкая полутень возможна, но плотная и длительная тень не подойдёт.

Учитывайте пространство, особенно если у вас много корней. Крупные листья и длинные стебли могут "забирать" много солнечного света и места.

Подготовьте рыхлую почву, которая хорошо пропускает воду и воздух. Имбирь не переносит застоя воды, поэтому избегайте излишнего полива. Создание хорошей дренажной системы важно для эффективного удаления воды. Использование состава из листового перегноя и листвы рекомендуется, так как он ближе к естественной среде роста имбиря.

Как вырастить имбирь в огороде. Мой первый уродажай
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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