Выращиваем имбирь на участке: рассказываем, как это сделать

Имбирь — не только незаменимый помощник в сезон простуд, но и любимая специя многих хозяюшек.
Имбирь легко растёт в средней полосе РФ местности и не требует особого ухода, особенно если выращивать его в теплице. Своим опытом поделился садовод Дзен-канал "Моя прекрасная дача".
Имбирь можно есть через 3-4 месяца после посадки, но для полноценного корня нужно подождать 8-9 месяцев. Поэтому лучше выращивать его сначала дома, а потом пересаживать в теплицу.
Как вырастить корень имбиря в теплице:
Сажайте корень имбиря, заглубив его на 2/3 от всей высоты, подобно тому, как поступают с ирисами. Он будет распространяться широко, как ирисы.
Обеспечьте достаточно солнечного света. Лёгкая полутень возможна, но плотная и длительная тень не подойдёт.
Учитывайте пространство, особенно если у вас много корней. Крупные листья и длинные стебли могут "забирать" много солнечного света и места.
Подготовьте рыхлую почву, которая хорошо пропускает воду и воздух. Имбирь не переносит застоя воды, поэтому избегайте излишнего полива. Создание хорошей дренажной системы важно для эффективного удаления воды. Использование состава из листового перегноя и листвы рекомендуется, так как он ближе к естественной среде роста имбиря.
Огурцы - это одни из самых популярных овощей, которые выращивают в своих садах и огородах. Они богаты витаминами и минералами, а также имеют приятный вкус и аромат. Однако, при выращивании огурцов необходимо учитывать не только их собственные потребности, но и соседство с другими растениями.