Выращиваем имбирь на участке: рассказываем, как это сделать

Как вырастить имбирь на участке

Имбирь — не только незаменимый помощник в сезон простуд, но и любимая специя многих хозяюшек.

Фото: flickr. com by Veganbaking. net is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Имбирь легко растёт в средней полосе РФ местности и не требует особого ухода, особенно если выращивать его в теплице. Своим опытом поделился садовод Дзен-канал "Моя прекрасная дача".

Имбирь можно есть через 3-4 месяца после посадки, но для полноценного корня нужно подождать 8-9 месяцев. Поэтому лучше выращивать его сначала дома, а потом пересаживать в теплицу.

Как вырастить корень имбиря в теплице:

Сажайте корень имбиря, заглубив его на 2/3 от всей высоты, подобно тому, как поступают с ирисами. Он будет распространяться широко, как ирисы.

Обеспечьте достаточно солнечного света. Лёгкая полутень возможна, но плотная и длительная тень не подойдёт.

Учитывайте пространство, особенно если у вас много корней. Крупные листья и длинные стебли могут "забирать" много солнечного света и места.

Подготовьте рыхлую почву, которая хорошо пропускает воду и воздух. Имбирь не переносит застоя воды, поэтому избегайте излишнего полива. Создание хорошей дренажной системы важно для эффективного удаления воды. Использование состава из листового перегноя и листвы рекомендуется, так как он ближе к естественной среде роста имбиря.