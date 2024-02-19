В России введена уголовная ответственность за выращивание популярного растения из-за содержания в нём запрещённых веществ

Цветовод Жашкова объяснила запрет на выращивание ипомеи

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Телеведущая, участница клуба "Цветоводы Москвы" Татьяна Жашкова: ипомею можно заменить

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В больших объёмах неприхотливый цветок теперь выращивать нельзя. Всему виной эргин- токсичное вещество, которое есть в семенах ипомеи. Украсить дачный или приусадебный участок могут не больше десяти кустов этого вида декоративных лиан. В противном случае у любителей флоры возникнут неприятности с законом.

"Вы же не будете весь сад в ипомее держать. В пакетике семян, как правило, максимум 1 грамм. Это чтобы посеять. Не увлекаться. Чтобы это было видно, что вы не в промышленных масштабах ее растите", — советует специалист.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, Татьяна Жашкова предлагает пока обратить внимание на другие, не менее красивые декоративные растения.

"Я считаю, что лучше особенно в первый момент не рисковать, потому что мы же не знаем, как у нас пойдет что развиваться. Я бы рисковать не стала. Я бы без нее вполне себе прожила. То есть можно заменить. Много растений вьющихся красивых устойчивых в нашем климате. Пусть посадят душистый горошек. Он еще и пахнет, и тоже вьется. Не менее красивый", — уверена цветовод.