Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Искусственный интеллект научился создавать видео по запросу человека
Иранцы стёрли жене Криштиану Роналду ягодицы на фото   
Выпускные в школах РФ в этом году пройдут с 28 по 29 июня
Ученые США назвали метеоры причиной многократных вспышек в атмосфере Венеры
Врачи назвали семь пищевых привычек, от которых нужно срочно избавиться
Экспертные советы: как выбрать идеальный автомобиль с учетом безопасности и надежности
Обезвоженная кожа: как определить и что делать
Юрий Лоза отверг приглашение поспорить с учёным по поводу плоской Земли
Президент РФ Путин: Для запуска сохранившейся нитки "Северного потока" нужна неделя, но Германия не хочет
Прививка деревьев является важной процедурой для их здоровья и роста

Как правильно прививать деревья

1:56
Садоводство » Деревья и кустарники

Прививка позволяет укрепить иммунную систему дерева и защитить его от различных болезней и вредителей. Кроме того, прививка может улучшить качество плодов и увеличить урожайность.

Как правильно прививать деревья
Фото: https://willbeua.com/

Перед тем, как приступить к прививке, необходимо выбрать подходящее дерево для прививки. Лучше всего выбирать здоровое и сильное дерево, которое имеет хорошо развитую корневую систему. Также важно учитывать совместимость пород деревьев, чтобы прививка была успешной.

Перед началом процедуры необходимо подготовить все необходимые инструменты: острый нож или секатор, специальную ленту для прививки, антисептик для обработки инструментов и места прививки.

Первым шагом является подготовка места для прививки. Для этого необходимо сделать небольшую горизонтальную рассечку на стволе дерева, примерно на 10-15 см выше уровня земли. Затем сделайте вертикальный разрез на рассечке, чтобы получилась форма буквы "T".

Далее необходимо подготовить привой — веточку с желаемым сортом дерева. Она должна быть примерно одинакового диаметра с местом прививки на стволе. С помощью острого ножа или секатора сделайте на привое наклонный разрез, чтобы он легко вставлялся в вертикальный разрез на стволе.

После этого вставьте привой в вертикальный разрез на стволе и плотно оберните место прививки лентой для прививки. Это поможет зафиксировать привой и предотвратить попадание воздуха и влаги в место прививки.

После завершения процедуры необходимо обработать место прививки антисептиком, чтобы предотвратить возможное заражение раны. Также рекомендуется укрыть место прививки от прямых солнечных лучей и обеспечить регулярный полив и уход за деревом.

Важно помнить, что прививка деревьев — это процесс, который требует определённых знаний и навыков. Поэтому, если вы не уверены в своих способностях, лучше обратиться за помощью к опытному садоводу или специалисту.

Как прививать плодовые деревья
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности, которая собрала политиков и лидеров со всего мира, выступила Юлия Навальная, не имеющая отношения к политики.

Дмитрий Полянский прокомментировал выступление Юлии Навальной в Мюнхене
Учёные предложили использовать недра Сибири для хранения углекислого газа
Закачка миллиарда тонн выбросов в недра Западной Сибири даст дополнительные доходы бюджету
Актриса Мерьем Узерли рассказала, как похудела после съемок сериала "Великолепный век"
В рецепте божественного шоколадного торта используются всего два ингредиента — и его не нужно выпекать
Авдеевка освобождена, российская армия перешла в мощное наступление на Запорожье Дмитрий Плотников "Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
На что нужно обратить внимание при повышенном расходе топлива: названы 3 датчика
Какие автомобили с пробегом не нужно покупать: названы 5 признаков
Оптимальная частота замены масла: секреты, которые не раскрывает инструкция
Оптимальная частота замены масла: секреты, которые не раскрывает инструкция
Последние материалы
Президент РФ Путин: Для запуска сохранившейся нитки "Северного потока" нужна неделя, но Германия не хочет
Как правильно прививать деревья
В Москве отпраздновали взятие Авдеевки хардкорным концертом
Никита Кологривый заявил, что лучше всех сыграет Владимира Жириновского
Оксана Самойлова устроила фотосессию в честь дня рождения сына
Телеведущий РФ Дмитрий Киселёв направил запрос на интервью с президентом США Байденом
Как избежать аварийных ситуаций на дороге
Легендарный биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, что Йоханнес Бё сильно храпел
Врачи назвали симптомы рака щитовидной железы
Экс-президент США Трамп: Байден и контролирующие его фашисты — угроза демократии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников