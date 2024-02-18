Проверяем инвентарь: посмотрите или не нужно что-то купить для работы в огороде

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Какие садовые инструменты должны быть всегда на даче

2:23
Садоводство » Советы

Садоводство — это увлекательное и полезное занятие, которое позволяет нам наслаждаться красотой природы и получать свежие овощи и фрукты прямо с нашей дачи. Но для того, чтобы дачный участок был в идеальном состоянии и приносил нам удовольствие, необходимо иметь под рукой определенный набор садовых инструментов. Давайте разберёмся, какие из них должны быть всегда на даче.

Какие садовые инструменты должны быть всегда на даче
Фото: creativecommons.org by Das Ant is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

1. Лопата и грабли. Эти инструменты необходимы для работы с землей. Лопата поможет вам перекопать землю, сделать канавки для посадки растений или выкопать яму для посадки дерева. Грабли же пригодятся для сбора листвы, сорняков и другого мусора с земли.

2. Секатор. Этот инструмент необходим для обрезки растений. С его помощью вы сможете удалить сухие и больные ветки, формировать крону деревьев и кустарников, а также собирать урожай.

3. Перчатки. Работа в саду часто связана с контактом с землей и растениями, поэтому не забывайте надевать перчатки. Они защитят ваши руки от грязи, острых предметов и растений с колючками.

4. Шланг и лейка. Для полива растений необходимо иметь шланг и лейку. Шланг позволит вам доставить воду до нужного места, а лейка поможет распределить ее равномерно.

5. Культиватор. Этот инструмент необходим для рыхления земли и удаления сорняков. Он поможет вам подготовить почву для посадки растений и сохранить ее в хорошем состоянии.

6. Садовые ножницы. Они пригодятся для обрезки травы, кустарников и цветов. Также с их помощью можно убирать сухие цветы и собирать букеты.

7. Колёсная тачка. Если на вашей даче есть большой участок или вы занимаетесь садоводством профессионально, то колёсная тачка будет очень полезным инструментом. С её помощью вы сможете перевозить землю, удобрения, растения и другие тяжелые предметы.

8. Садовый нож. Он пригодится для прорезания упаковок с удобрениями, открытия пакетов с семенами и других подобных задач.

9. Садовое ведро. Этот простой, но очень полезный инструмент поможет вам собирать урожай, переносить землю и воду, а также хранить различные мелочи.

Обзор садовых инструментов для начинающих огородников
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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