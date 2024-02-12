Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цвет глаз может повлиять на способности к чтению
Диетолог Королева назвала землянику природным антибиотиком
Правила заботы за бамбуковым одеялом: секреты правильной стирки и ухода
Вакуумный массаж от целлюлита: подробная инструкция, как делать правильно
Consumer Reports опубликовал ежегодный рейтинг: лучшие автомобили года в различных категориях
Простые подкормки для орхидей: улучшаем здоровье и внешний вид
Daily Mail предрекает ледяной коллапс из-за остановки Гольфстрима в ближайшие годы
В Роспотребнадзоре заявили, что репа поможет сердцу и печени, а также спасёт от Альцгеймера
Гендиректор Московского зоопарка сообщила, что маленькая панда обладает уникальным характером
Простой и доступный способ подкормки для комнатных растений

Как приготовить раствор для полива растений из лука?

1:58
Садоводство » Советы

Подкормка для растений является важным аспектом заботы о растениях, особенно для тех, которые выращиваются в горшках или контейнерах. Одним из самых эффективных и доступных способов подкормки является использование лука. Мы расскажем вам, как правильно делать подкормку для полива из лука.

Как приготовить раствор для полива растений из лука?
Фото: flickr. com by Eunice is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Для начала следует приготовить подкормочный раствор. Для этого вам понадобятся луковая шелуха. Соберите вместе и залейте её кипятком. Дайте настояться в течение нескольких часов, затем процедите раствор и оставьте его на ночь.

На следующий день вы можете приступить к поливу растений. Для этого разведите полученный раствор водой в соотношении 1:5. То есть на одну часть раствора приходится пять частей воды. Это позволит избежать переувлажнения почвы и перегорания корней растений.

Поливайте растения полученным раствором каждую неделю, вместо обычного полива водой. Луковый раствор содержит множество полезных микроэлементов, таких как калий, фосфор, магний и другие, которые необходимы для здорового роста растений.

Кроме того, луковый раствор также является отличным средством для борьбы с вредителями. Его запах отпугивает многих насекомых, таких как тли и муравьи. Таким образом, вы можете не только подкормить свои растения, но и защитить их от вредителей.

Не забывайте, что подкормка из лука не является единственным способом подкормки растений. Вы также можете использовать другие органические удобрения, такие как компост или перегной. Важно выбрать подходящий для вашего растения способ подкормки и не переусердствовать с количеством удобрений.

Теперь вы знаете, как делать подкормку для полива растений из лука. Этот простой и доступный способ поможет вам сохранить ваши растения здоровыми и красивыми. Не забывайте проводить подкормку регулярно и следить за состоянием растений.

Луковая шелуха - отличное средство для рассады как удобрение и профилактика от вредителей и болезней
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Главная причина в плодоношении: рассказываем о ремонтантной малине

Малина - это популярное ягодное растение, которое приносит удовольствие своим сочным и ароматным плодам. Однако, есть два основных типа малины - обычная малина и ремонтантная малина.

Отличие обычной малины от ремонтантной
Неприхотливен и декоративен: посадите рододендрон
Этот кустарник привлечёт любого своими яркими цветами
Этот кустарник любят многие садоводы и растёт во многих уголках мира
Секреты и правила стирки тюлевых занавесок: как вернуть им белизну и былой шарм
Запад в борьбе с Россией проливал польскую кровь много веков подряд Сергей Лебедев Экс-президент Монголии потроллил президента Путина претензией на российские территории Любовь Степушова В Авдеевку зашли лучшие штурмовики ВСУ, под Артёмовском большие потери боевиков Дмитрий Плотников
Сводка с фронта: в Авдеевке до "дороги жизни" 100 метров, ВС РФ готовы идти на Купянск
Вкусный салат с куриным филе, авокадо и яблоком: лёгкий и витаминный, без майонеза
Салат "Нежность": всего три ингредиента, а получается очень интересно!
Салат "Нежность": всего три ингредиента, а получается очень интересно!
Последние материалы
Consumer Reports опубликовал ежегодный рейтинг: лучшие автомобили года в различных категориях
Простые подкормки для орхидей: улучшаем здоровье и внешний вид
Daily Mail предрекает ледяной коллапс из-за остановки Гольфстрима в ближайшие годы
В Роспотребнадзоре заявили, что репа поможет сердцу и печени, а также спасёт от Альцгеймера
Гендиректор Московского зоопарка сообщила, что маленькая панда обладает уникальным характером
Daily Mail предупреждает о ледяном коллапсе из-за остановки Гольфстрима
Как сделать обувь менее скользкой: советы и методы в условиях гололеда
Семь ароматов парфюма с нотками мяты: охлаждает и освежает
Законопроект о повышении возраста для военных контрактников временно удален с официального сайта правовых актов
Какой торф подходит для рассады
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников