Простой и доступный способ подкормки для комнатных растений

Как приготовить раствор для полива растений из лука?

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Подкормка для растений является важным аспектом заботы о растениях, особенно для тех, которые выращиваются в горшках или контейнерах. Одним из самых эффективных и доступных способов подкормки является использование лука. Мы расскажем вам, как правильно делать подкормку для полива из лука.

Фото: flickr. com by Eunice is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Для начала следует приготовить подкормочный раствор. Для этого вам понадобятся луковая шелуха. Соберите вместе и залейте её кипятком. Дайте настояться в течение нескольких часов, затем процедите раствор и оставьте его на ночь.

На следующий день вы можете приступить к поливу растений. Для этого разведите полученный раствор водой в соотношении 1:5. То есть на одну часть раствора приходится пять частей воды. Это позволит избежать переувлажнения почвы и перегорания корней растений.

Поливайте растения полученным раствором каждую неделю, вместо обычного полива водой. Луковый раствор содержит множество полезных микроэлементов, таких как калий, фосфор, магний и другие, которые необходимы для здорового роста растений.

Кроме того, луковый раствор также является отличным средством для борьбы с вредителями. Его запах отпугивает многих насекомых, таких как тли и муравьи. Таким образом, вы можете не только подкормить свои растения, но и защитить их от вредителей.

Не забывайте, что подкормка из лука не является единственным способом подкормки растений. Вы также можете использовать другие органические удобрения, такие как компост или перегной. Важно выбрать подходящий для вашего растения способ подкормки и не переусердствовать с количеством удобрений.

Теперь вы знаете, как делать подкормку для полива растений из лука. Этот простой и доступный способ поможет вам сохранить ваши растения здоровыми и красивыми. Не забывайте проводить подкормку регулярно и следить за состоянием растений.