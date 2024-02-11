Здоровье и пышное цветение комнатных цветов, как выясняется, зависят от этого коппечного средства

Перекись водорода в уходе за комнатными растениями: полезные свойства и правила применения

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Перекись водорода становится неотъемлемой частью ухода за домашними растениями благодаря своей уникальной полезности.

Фото: Longwood Gardens by Raul654 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Вместо дождевой воды, содержащей нежелательные примеси из-за окружающей среды, перекись водорода преобразит обычную воду, делая ее подобной атмосферной.

Химическая формула перекиси водорода, H2O2, отличается от воды лишь "лишним" атомом кислорода. Её применение для растений, особенно для комнатных цветов, сопровождается целым рядом преимуществ. Она насыщает почву кислородом, улучшает усвоение удобрений и наполняет растения энергией.

Благодаря своим свойствам, перекись водорода прекрасно справляется с гнилостными процессами, обеспечивает дезинфекцию и поддерживает структуру почвы.

Важно помнить, что хотя её нельзя считать полноценной подкормкой из-за отсутствия полезных микроэлементов, её положительное воздействие на здоровье растений очевидно.

Опрыскивание или полив перекисью следует проводить с осторожностью, чтобы избежать возможного вреда.

Для раствора достаточно 30 мл перекиси на литр воды, который опрыскивается на листья и почву. Важно избегать применения перекиси для цветущих растений и тех, которые были недавно пересажены. Здоровым и крепким растениям перекись водорода обеспечит дополнительную поддержку, подобную воздействию обычной воды.

Признаком избытка перекиси может служить белый налет на субстрате.