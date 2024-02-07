Рассказываем, как вырастить землянику на собственном участке

Выращивание земляники из семян

3:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Выращивание земляники из семян — увлекательный и стимулирующий процесс для многих садоводов. Если у вас есть желание и терпение, то вы сможете наслаждаться сочными и вкусными плодами своих собственных ягод.

Фото: i2.wp. com/practicalselfreliance.com/wp-content/uploads/2022/06/Wild-Strawberries-5.jpg?fit=1200%2C802&ssl=1

Подготовка почвы

Для успешного выращивания земляники важно выбрать подходящий участок и подготовить почву. Земляника предпочитает солнечное место, поэтому выберите участок с хорошим солнечным освещением. Почва должна быть плодородной, легкой и хорошо дренированной. Рекомендуется добавить компост или перегной в почву, чтобы обеспечить ей достаточное количество питательных веществ.

Выбор сорта земляники

Существует множество различных сортов земляники, и выбор зависит от ваших предпочтений и климатических условий вашего региона. Узнайте, какие сорта земляники популярны и хорошо себя зарекомендовали в вашем районе, и выберите подходящий для вас вариант.

Посев семян

Землянику можно вырастить из семян, но это более сложный способ, чем использование саженцев. Семена земляники можно купить в местных специализированных магазинах или заказать через интернет. Посев семян лучше всего проводить в весенний период, когда почва прогрелась и вероятность появления заморозков минимальна.

Для начала, подготовьте контейнеры или горшки с питательной почвой. Все семена земляники очень маленькие, поэтому размещайте их на поверхности почвы на расстоянии примерно 1 см друг от друга. Затем аккуратно надавите на семена, чтобы они прикрепились к почве, но не засыпайте их, так как они нуждаются в свете для прорастания.

Уход за рассадой

После посева семян земляники, поливайте их мягкой водой, используя распылитель. Затем накройте контейнеры пленкой или стеклом, чтобы создать парниковый эффект и сохранить влагу и тепло. Поставьте контейнеры в яркое место с температурой около 20-25 градусов Цельсия.

Поддерживайте влажность почвы, без заливания, и следите за появлением проростков. Как только проростки появятся, уберите пленку или стекло и перенесите контейнеры на светлое место, где семена будут получать достаточно солнечного света.

Пересадка в открытый грунт

После того, как сеянцы станут достаточно крепкими, истинными растениями, и прошли угрозы заморозков, они готовы к пересадке на постоянное место в открытый грунт. Высадите молодые растения на расстоянии около 30 см друг от друга, чтобы предоставить им достаточно места для роста и развития.

Уход за земляникой

Правильный уход за земляникой после пересадки включает регулярный полив, удаление сорняков и обеспечение доступа к достаточному количеству солнечного света. Регулярно подкармливайте растения удобрениями для земляники, чтобы обеспечить им необходимые питательные вещества.

Кроме того, следите за наличием вредителей и болезней, и принимайте меры по их предотвращению и лечению. Подкладывайте солому или сена под плоды, чтобы предотвратить их загрязнение и поскольку они могут разложиться и стать навозом для почвы.

Постепенно, в течение нескольких недель или месяцев, ваши молодые растения земляники начнут цвести и плодоносить. Собирайте спелые плоды с осторожностью, чтобы не повредить растения, и наслаждайтесь сладкими ягодами своей собственной выращенной земляники.

Выращивание земляники из семян требует терпения и внимания, но с правильным уходом их можно вырастить вкусные ягоды. Будьте готовы к тому, что у земляники есть своя особенная система выращивания, поэтому будьте готовы к экспериментам и постоянно учитесь новому.