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Морозоустойчивый кустарник: рассказываем, как посадить барбарис

Сажаем барбарис

3:22
Садоводство » Деревья и кустарники

Барбарис – кустарник, который отличается своей привлекательной внешностью и легким уходом. Растение получило свое название благодаря острым шипам, которые покрывают его ветки, словно балки для защиты средиземноморских городов.

Сажаем барбарис
Фото: creativecommons.org by S. Rae is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Барбарис – это вечнозелёный, плотный и медленно растущий кустарник, который может достигать высоты до 1,5 метра. Он имеет яркие зелёные или красные листья, позволяющие ему выделяться на фоне других растений. Цветение барбариса происходит весной, когда на нём появляются небольшие жёлтые цветы, а в августе-сентябре он награждается живописными ярко-красными ягодами.

Чтобы вырастить барбарис, вам понадобятся следующие инструменты и материалы: саженцы барбариса, садовая лопата, органическое удобрение, компост и вода. Вот пошаговая инструкция, которая поможет вам посадить барбарис и правильно за ним ухаживать:

1. Выберите подходящее место: Барбарис предпочитает солнечные или полутенистые места. Убедитесь, что почва имеет хорошую дренажную способность, чтобы избежать застоя воды.

2. Подготовьте почву: С помощью садовой лопаты прополощите почву на глубину около 30 сантиметров. Если почва плохого качества, добавьте органическое удобрение или компост для улучшения его плодородия.

3. Посадите саженцы барбариса: Вырежьте отверстия в почве необходимой глубины и ширины для размещения саженцев. Удалите растение из контейнера и осторожно распустите корни перед посадкой. Затем наполните отверстие землей, но не плотно, оставив место для корневой системы получить доступ к кислороду.

4. Укрепите растение: Прижмите почву вокруг базы саженца и немного придавите ее. Это поможет укрепить растение и предотвратить его отклонение от вертикальной оси.

5. Полейте растение: После посадки барбариса обильно полейте его водой, чтобы удостовериться, что корни полностью пропитались влагой. После этого поливайте растение каждую неделю в течение первого месяца, а затем переходите к умеренному поливу.

6. Удалите сорняки и проводите обрезку: Поддерживайте вокруг барбариса свободную от сорняков зону, чтобы не дать им конкурировать с растением за питательные вещества. Также обрезайте завядшие или повреждённые ветки для стимулирования роста и формирования кустарника.

7. Удобряйте растение: Весной и летом удобряйте барбарис органическим удобрением для поддержания его здоровья и цветения. Но будьте осторожны с излишним удобрением, поскольку оно может стать источником перегрузки питательными веществами.

Важно помнить, что барбарис может быть токсичным для домашних животных и поражаться некоторыми вредителями, такими как пауки и насекомые. Поэтому регулярно проверяйте свои растения на наличие возможных проблем и предпринимайте соответствующие меры в случае необходимости.

Несмотря на некоторые минусы, барбарис – прекрасное растение для тех, кто ищет красивый и легкоухоженный кустарник. Следуя вышеуказанным рекомендациям, вы сможете успешно посадить барбарис и создать в своем саду яркий акцент, который будет радовать вас на протяжении многих лет.

Самые интересные сорта барбарисов
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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