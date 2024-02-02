Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как ухаживать за кожей во время перелетов: советы эксперта
Эксперты рассказали, чем грозит езда на авто с разным давлением в шинах
Диетолог Разаренова призвала россиян употреблять рыбу два-три раза в неделю
Кудрявый метод мытья и укладки волос: как и зачем его применять
Эксперты рассказали, через сколько километров автомобиль становится "с пробегом"
Как избавиться от постакне: способы и советы косметолога
Полезные свойства чеснока для орхидей и способы его применения
Что такое купероз на лице и как от него избавиться, эффективные средства
Удобрение почвы перед посадкой семян: Применение лаврового листа
3 эффективных способа защитить любимую клубнику от зловредного долгоносика

Эффективные способы защиты клубники от долгоносика

1:26
Садоводство » Вредители и болезни

Огородники, заботящиеся о клубнике в период цветения, осведомлены о необходимости эффективной защиты от долгоносика, который может существенно уменьшить урожай.

Эффективные способы защиты клубники от долгоносика
Фото: commons.wikimedia. org by PEAK99 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Существует несколько проверенных методов, которые помогут избежать вреда от этого насекомого.

Полынь: натуральное средство для защиты

Полынь широко используется опытными огородниками в качестве основы для отваров, способных обеспечить надежную защиту от вредителей, в том числе долгоносика.

Для приготовления концентрата из сушеного растения, нужно взять четверть ведра, а для свежей полыни — наполовину. Затем добавьте воды и оставьте на 24 часа. После этого концентрат следует прокипятить полчаса, разбавить чистой водой в соотношении 1:2 и оставить остывать перед использованием.

Нашатырный спирт с перцем: простое средство для полива

Для этого средства в ведро с водой добавьте две большие ложки нашатыря и горсть жгучего перца. Раствор готов к использованию. Его можно применять для полива клубники.

Особый состав для опрыскивания

Для создания средства от долгоносика подготовьте жидкость, смешав три литра горячей воды, 10 капель березового дегтя, по 5 капель йода и пихтового масла, а также полграмма борной кислоты.

Размешайте концентрат, растворите 200 мл средства в ведре воды и используйте для опрыскивания клубничных растений.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду

Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.

Как опытные хозяйки маринуют лук не за 30, а всего за 2 минуты: ингредиенты и 6 шагов к маринаду
Развенчиваем мифы: шесть интересных фактов об авокадо
Авокадо: шесть распространённых мифов, о которых стоит забыть
Сырость в погребе или подвале: несколько способов избавиться от нее надолго
Исследование Роскачества: что продаётся под видом сайры
Две плохие новости для Запада: Украина накануне поражения, а Путин побеждает Дмитрий Плотников Украина проиграла России в Международном суде ООН Любовь Степушова Психолог рассказал, как начинающим автолюбителям перестать бояться автомобиля Ирина Гусакова
Эксперты рассказали, что длительная стоянка автомобиля без движения губительна не только в зимний период
Нежданный кухонный вредитель: как быстро избавиться от моли и других насекомых на кухне
Можно ли сажать рядом крыжовник и смородину: вот что посоветовали опытные агрономы
Можно ли сажать рядом крыжовник и смородину: вот что посоветовали опытные агрономы
Последние материалы
Эксперты рассказали, чем грозит езда на авто с разным давлением в шинах
Эффективные способы защиты клубники от долгоносика
Диетолог Разаренова призвала россиян употреблять рыбу два-три раза в неделю
Кудрявый метод мытья и укладки волос: как и зачем его применять
Эксперты рассказали, через сколько километров автомобиль становится "с пробегом"
Как избавиться от постакне: способы и советы косметолога
Полезные свойства чеснока для орхидей и способы его применения
Что такое купероз на лице и как от него избавиться, эффективные средства
Удобрение почвы перед посадкой семян: Применение лаврового листа
Врачи назвали частое использование шампуня основной причиной ранней седины у женщин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников