3 эффективных способа защитить любимую клубнику от зловредного долгоносика

Огородники, заботящиеся о клубнике в период цветения, осведомлены о необходимости эффективной защиты от долгоносика, который может существенно уменьшить урожай.
Существует несколько проверенных методов, которые помогут избежать вреда от этого насекомого.
Полынь: натуральное средство для защиты
Полынь широко используется опытными огородниками в качестве основы для отваров, способных обеспечить надежную защиту от вредителей, в том числе долгоносика.
Для приготовления концентрата из сушеного растения, нужно взять четверть ведра, а для свежей полыни — наполовину. Затем добавьте воды и оставьте на 24 часа. После этого концентрат следует прокипятить полчаса, разбавить чистой водой в соотношении 1:2 и оставить остывать перед использованием.
Нашатырный спирт с перцем: простое средство для полива
Для этого средства в ведро с водой добавьте две большие ложки нашатыря и горсть жгучего перца. Раствор готов к использованию. Его можно применять для полива клубники.
Особый состав для опрыскивания
Для создания средства от долгоносика подготовьте жидкость, смешав три литра горячей воды, 10 капель березового дегтя, по 5 капель йода и пихтового масла, а также полграмма борной кислоты.
Размешайте концентрат, растворите 200 мл средства в ведре воды и используйте для опрыскивания клубничных растений.
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