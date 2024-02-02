3 эффективных способа защитить любимую клубнику от зловредного долгоносика

Эффективные способы защиты клубники от долгоносика

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Огородники, заботящиеся о клубнике в период цветения, осведомлены о необходимости эффективной защиты от долгоносика, который может существенно уменьшить урожай.

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Существует несколько проверенных методов, которые помогут избежать вреда от этого насекомого.

Полынь: натуральное средство для защиты

Полынь широко используется опытными огородниками в качестве основы для отваров, способных обеспечить надежную защиту от вредителей, в том числе долгоносика.

Для приготовления концентрата из сушеного растения, нужно взять четверть ведра, а для свежей полыни — наполовину. Затем добавьте воды и оставьте на 24 часа. После этого концентрат следует прокипятить полчаса, разбавить чистой водой в соотношении 1:2 и оставить остывать перед использованием.

Нашатырный спирт с перцем: простое средство для полива

Для этого средства в ведро с водой добавьте две большие ложки нашатыря и горсть жгучего перца. Раствор готов к использованию. Его можно применять для полива клубники.

Особый состав для опрыскивания

Для создания средства от долгоносика подготовьте жидкость, смешав три литра горячей воды, 10 капель березового дегтя, по 5 капель йода и пихтового масла, а также полграмма борной кислоты.

Размешайте концентрат, растворите 200 мл средства в ведре воды и используйте для опрыскивания клубничных растений.