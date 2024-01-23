Создайте яркий ковёр из этих цветов: они очаровывают своими красками — даже листьев не видно

Флоксы шиловидные — настоящие украшения сада

0:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Это растение выступает красивейшим украшением клумб, рабаток и альпинариев в саду поздней весной. Растение выбрасывает огромное количество мелких цветочков и очаровывает всех. Речь идёт в флоксе шиловидном.

Фото: Own work by Хомелка is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Им часто декорируют участки. Растения миниатюрные. Отличное решение — посадить их по краям палисадника, оформить ими клумбы и даже украсить оранжерею. Флоксы бывают разных цветов. Можно приобрести и двухцветные.

Эти флоксы многолетние. Цветут они с мая по июль. После прихода холодов стебли остаются зелёным под снежным покрывалом. Цветов бывает так много, что листья бывает трудно заметить. Можно создать настоящий цветущий ковёр на участке.

Флоксы будут цвести около четырёх лет. Далее их нужно обновлять, пишет группа В Контакте "Сад Огород Рассада Семена | Полезный блог".