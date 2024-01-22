Почему жасмин не цветёт: член клуба "Цветоводы Москвы" раскрыла Pravda.Ru причину

Член клуба "Цветоводы Москвы" Жашкова: жасмин не цветёт из-за сухости и жары в помещениях

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Многие любители жасмина сталкиваются с тем, что растение наращивает листву, однако не цветёт. Телеведущая программы "Дом вверх дном", клуб "Цветоводы Москвы", член клуба Татьяна Жашкова объяснила причину в беседе с Pravda.Ru.

Фото: Own work by Atamari is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Специалист отметила, что цветение может отсутствовать из-за недостатка света и неподходящей температуры. Чтобы растение давало бутоны, нужно обеспечить ему режим, максимально приближенный к тому, который у него в естественных условиях произрастания.

"Я знаю точно, что в оранжерее он цветёт. Хватает и цвета, и имеет возможность нужный температурно-влажностный режим обеспечить. У нас на подоконниках сухо и жарко. Жарко корням и сухо листьям", — отметила эксперт.

Жашкова считает, что подкормка жасмина не решит проблему. Любая подкормка даёт рост зелёной массе, однако не простимулирует цветение, так как в добавках содержится азот.

"Азот, фосфор, калий — это зелёная масса, вырастание зелени, кстати, в ущерб цветению. Чем больше азота, тем больше листовой массы, тем менее пышным цветение будет в открытом грунте. Это 100%", — заключила специалист.