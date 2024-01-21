Петуния даст сумасшедший раст еще пока будет рассадой: вот что надо сделать

Выращивание красивой рассады петунии может быть вызовом для некоторых дачников, но этот цветок далеко не такой капризный, как может показаться. Важно просто подойти к процессу с правильным подходом.
Освещение: Петуния обожает свет. Семена следует ложить поверхностью, не прикрывая землей, а емкости нужно покрывать прозрачными крышками или пленкой до момента появления всходов. Рассаду необходимо держать в светлом месте с продолжительностью светового дня от 14 до 16 часов. Если у вас нет фитолампы, рекомендуется проводить посев в марте, когда естественного света становится больше.
Температурный режим: Внимание следует уделить температурному режиму. Семена успешно проклюются при температуре +22…+26 градусов. Снижение температуры ниже этого диапазона существенно снизит всхожесть. Постепенно привыкайте сеянцы к прохладе, уменьшая ночную температуру до +14…+16 градусов, а дневную — до +18…+20.
Пересев: Если семена не проклюнутся в течение 14 дней, следует провести пересев. Посев, который появится через 3 недели и позже, вероятно, не превратится в сильные и здоровые растения.
Полив: Регулярный полив играет важную роль. Петуния не переносит ни избыточной влаги, ни засушливости почвы. Для поддержания оптимального баланса рекомендуется добавлять гидрогель в грунт. Поливайте рассаду водой комнатной температуры, избегая попадания влаги на листья.
Простор для роста: Петуния развивает мощную корневую систему, поэтому для пикировки выбирайте просторные емкости (300-400 мл) или проводите процедуру дважды. Важно помнить, что в условиях темноты рассада перестает активно развиваться, начинает увядать и становится болезненной.
Это декоративное растение, которое сеют зимой, удивит ароматами.