Петуния даст сумасшедший раст еще пока будет рассадой: вот что надо сделать

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Выращивание красивой рассады петунии может быть вызовом для некоторых дачников, но этот цветок далеко не такой капризный, как может показаться. Важно просто подойти к процессу с правильным подходом.

Фото: commons.wikimedia. org by Корзун Андрей is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Освещение: Петуния обожает свет. Семена следует ложить поверхностью, не прикрывая землей, а емкости нужно покрывать прозрачными крышками или пленкой до момента появления всходов. Рассаду необходимо держать в светлом месте с продолжительностью светового дня от 14 до 16 часов. Если у вас нет фитолампы, рекомендуется проводить посев в марте, когда естественного света становится больше.

Температурный режим: Внимание следует уделить температурному режиму. Семена успешно проклюются при температуре +22…+26 градусов. Снижение температуры ниже этого диапазона существенно снизит всхожесть. Постепенно привыкайте сеянцы к прохладе, уменьшая ночную температуру до +14…+16 градусов, а дневную — до +18…+20.

Пересев: Если семена не проклюнутся в течение 14 дней, следует провести пересев. Посев, который появится через 3 недели и позже, вероятно, не превратится в сильные и здоровые растения.

Полив: Регулярный полив играет важную роль. Петуния не переносит ни избыточной влаги, ни засушливости почвы. Для поддержания оптимального баланса рекомендуется добавлять гидрогель в грунт. Поливайте рассаду водой комнатной температуры, избегая попадания влаги на листья.

Простор для роста: Петуния развивает мощную корневую систему, поэтому для пикировки выбирайте просторные емкости (300-400 мл) или проводите процедуру дважды. Важно помнить, что в условиях темноты рассада перестает активно развиваться, начинает увядать и становится болезненной.