Топ-6 дивных весенних цветов, которые наполнят ваш сад красками и приятными ароматами

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Эти дивные весенние цветы украсят сад

2:29
Садоводство » Цветы

Существует множество выносливых многолетников, которые радуют бутонами весной, помогая вашему весеннему саду цвести непрерывно.

Эти дивные весенние цветы украсят сад
Фото: Own work by Dominicus Johannes Bergsma is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

1. Морозник

Она часто начинает цвести ранней весной и продолжает радовать бутонами до поздней весны. Цветовая гамма ослепительна. После укоренения они вырастут в большие, здоровые кусты. Растения отлично цветут в тенистых или солнечных местах и любят плодородную, хорошо дренированную, слабощелочную почву.

2. Дицентра

Растение с нежными цветами в форме сердца и изящными листьями — крепкий многолетник, который прекрасно цветёт в тени. Они каждым годом увеличиваются в размерах, поэтому их следует делить каждые три-четыре года.

3. Медуница

Растение названо так из-за своих зелёных листьев с серебристыми пятнами. У этого тенелюбивого многолетника красивые, нежные цветы самых разных холодных оттенков — от бледно-розового до голубого. Медуница, цветущая с середины до конца весны, хорошо растёт под высокими хостами. Обрезка их после первого цветения способствует повторному выбрасыванию бутонов.

4. Водосбор (аквилегия)

Это великолепные звёздчатые цветы с привлекательной листвой, переливающейся всеми цветами радуги. Они прекрасно цветут в тени и также могут переносить достаточное количество солнца. Семена легко высеваются в саду, и если у вас более одного сорта, они часто скрещиваются и создают новые цветовые сочетания.

5. Геум (Avens)

Это выносливый, любящий солнце многолетник с тёмно-зелёными листьями, похожими на герань, и яркими круглыми цветами с пятью или более лепестками на тонких стеблях. Окраска включает несколько оттенков: бледно-абрикосовый, нежно-розовый и ярко-оранжевый. Также бывают двухцветные сорта. Им нужна хорошо дренированная почва, богатая органическими веществами, пишет housedigest.com.

6. Незабудки

Эти очаровательные, нежные цветы придают воздушность, сказочное волшебство весенним садам благодаря своим крошечным небесно-голубым, бледно-розовым или белым цветкам. Они радуют цветением несколько недель. Если цветы разрастутся, неглубокие корни очень легко удалить. Незабудки (Myosotis) прекрасно цветут в тени и предпочитают относительно влажную почву.

Морозник - зимняя роза
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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