Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.

Фото: commons.wikimedia. org by Thesupermat is licensed under GNU Free Documentation License

Высадку на территории некоторых растений лучше избегать, чтобы предотвратить потенциальный вред другим.

Грецкий орех Многие неопытные дачники радостно высаживают грецкий орех на своих участках, не осознавая, что это растение может стать настоящим вредителем для соседних деревьев в саду.

Рекомендуется высаживать грецкий орех отдельно от других растений.

Береза Березу рекомендуется высаживать на значительном расстоянии от других деревьев, учитывая ее способность забирать всю влагу из почвы в радиусе 3-5 метров.

Это может привести к тому, что другие растения рядом просто не смогут выжить.

Ель У ели крупная корневая система, распространяющаяся на несколько метров, может забирать все питательные вещества.

Рекомендуется избегать высадки ели слишком близко к дому, чтобы избежать потенциального повреждения фундамента.