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Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке

1:03
Садоводство » Советы

Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.

Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке
Фото: commons.wikimedia. org by Thesupermat is licensed under GNU Free Documentation License

Высадку на территории некоторых растений лучше избегать, чтобы предотвратить потенциальный вред другим.

  • Грецкий орех Многие неопытные дачники радостно высаживают грецкий орех на своих участках, не осознавая, что это растение может стать настоящим вредителем для соседних деревьев в саду.

Рекомендуется высаживать грецкий орех отдельно от других растений.

  • Береза Березу рекомендуется высаживать на значительном расстоянии от других деревьев, учитывая ее способность забирать всю влагу из почвы в радиусе 3-5 метров.

Это может привести к тому, что другие растения рядом просто не смогут выжить.

  • Ель У ели крупная корневая система, распространяющаяся на несколько метров, может забирать все питательные вещества.

Рекомендуется избегать высадки ели слишком близко к дому, чтобы избежать потенциального повреждения фундамента.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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