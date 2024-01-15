Эта капуста вырастает весом 8 кг: садоводы назвали уникальный сорт, который не боится болезней, растёт в жару и холод

Этот уникальный сорт капусты отличается рекордной урожайностью

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Часто подбор подходящего сорта капусты бывает проблематичным. Хочется, чтобы кочаны не трескались и не были рыхлыми. Автор Дзен-канала "Уральская провинция" порекомендовал один уникальный сорт. Он приносит отличный урожай. Кочаны вырастают весом до 8 кг, независимо от температурного режима, будь то холодное или жаркое лето.

Фото: Own work by Frank Vincentz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Речь идёт о сорте под названием "Фундакси F1". Важно обратить внимание на то, чтобы семена были голландского происхождения. Обычно их фасуют по десять штук и они покрыты зелёной защитной оболочкой. Капусте не страшны никакие болезни.

Капуста не трескается, плотная и белая внутри, идеально подходит для консервации. Хранится отлично, но стоит учитывать, что с покровными листьями кочана нужно быть осторожными — они могут начать сохнуть к концу апреля, пишет автор Дзен-канала "Уральская провинция".

Рекомендуется сеять на рассаду в конце марта и пикировать её в отдельные ёмкости. Этот сорт быстро наращивает корневую систему, поэтому важно пересаживать рассаду вовремя. Капуста созревает через шесть месяцев. В середине октября урожай убирают на хранение. Сорт прекрасно подходит для домашних заготовок.