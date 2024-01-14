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От вредителей капусты избавит старый проверенный метод: ему 40 лет — работает безотказно, никакая "химия" не понадобится"

Проверенный способ защиты капусты от вредителей

1:40
Садоводство » Вредители и болезни

Капуста подвержена порчи вредителями. В магазинах для огородников предлагаются различные средства от блошек, мошек, совок, белянок, молей, слизней и т. д. Однако можно успешно вырастить отличную капусту без использования "химии". Автор Дзен-канала "Уральская провинция" уже 40 лет использует метод, который помогает противостоять вредителям.

Проверенный способ защиты капусты от вредителей
Фото: Own work by Lmbuga is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license

1. Защита от крестоцветной блошки, капустной моли, других листогрызущих вредителей. Вам понадобятся хозяйственное мыло, вода и древесная зола. Если нет последней, можно использовать просеянную землю. Возьмите три столовые ложки тёртого хозяйственного мыла и растворите в двух литрах воды. Листья обильно орошаются мыльным раствором и опудриваются золой или землёй. Мыло поможет золе закрепиться на капусте. Этот слой действует до следующего дождя, при необходимости процедуру повторяют.

Для усиления защиты можно использовать зелёное или дегтярное мыло, а также летом готовить раствор на настое томатных пасынков. Их замачивают в воде на 48 часов. Вы получите вытяжку с высоким содержанием соланина, который является системным ядом для вредителей капусты. Сама капуста капуста соланин не копит в листьях, поэтому метод экологически безопасен.

2. Защита от слизней. Садовод использует гранулы суперфосфата. Он формирует вокруг растений барьер, который оказывается смертельным для слизней при контакте. Этот метод обеспечивает защиту на два месяца.

Как вырастить хорошую белокочанную капусту
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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