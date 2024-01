От вредителей капусты избавит старый проверенный метод: ему 40 лет — работает безотказно, никакая "химия" не понадобится"

Your browser does not support the audio element.

Капуста подвержена порчи вредителями. В магазинах для огородников предлагаются различные средства от блошек, мошек, совок, белянок, молей, слизней и т. д. Однако можно успешно вырастить отличную капусту без использования "химии". Автор Дзен-канала "Уральская провинция" уже 40 лет использует метод, который помогает противостоять вредителям.

Фото: Own work by Lmbuga is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license