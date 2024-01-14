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Эти секреты позволят вырастить крупную и сладкую свёклу: опытный садовод раскрыл их

Свёкла вырастет сочная и крупная, если использовать эти приёмы

1:06
Садоводство » Советы

Некоторые советы будут полезны при посеве свёклы. Они помогут получить крупные и сладкие корнеплоды практически без усилий. Данные методы можно успешно применять при посеве в грунт в конце мая или высадке рассады. Ими поделился Дзен-канал "Уральская провинция".

Свёкла вырастет сочная и крупная, если использовать эти приёмы
Фото: Plants of Hawaii, Image 070730-7886 from http://www.hear.org/starr/plants/images/image/?q=070730-7886 by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Важным шагом является подготовка почвы. Нужно полить грядку раствором гумата натрия. Весной в почву сульфат натрия вносится из расчёта 1 спичечный коробок на 1 квадратный метр. Этот подход значительно повышает урожайность и качество свёклы.

Ещё один приём заключается в выращивании свёклы в тени, так как она не любит прямых солнечных лучей. Если нет возможности обеспечить тень, рассаду растения можно посадить под защиту капустных листьев. Этот метод также улучшает рост этой культуры, защищая от заболеваний.

Пот словам автора Дзен-канала, этот метод экономит место и создаёт благоприятные условия для обоих растений. Этот симбиоз позволит получить здоровую и вкусную свёклу без дополнительного ухода.

Все секреты выращивания свеклы
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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