Эти секреты позволят вырастить крупную и сладкую свёклу: опытный садовод раскрыл их

Некоторые советы будут полезны при посеве свёклы. Они помогут получить крупные и сладкие корнеплоды практически без усилий. Данные методы можно успешно применять при посеве в грунт в конце мая или высадке рассады. Ими поделился Дзен-канал "Уральская провинция".
Важным шагом является подготовка почвы. Нужно полить грядку раствором гумата натрия. Весной в почву сульфат натрия вносится из расчёта 1 спичечный коробок на 1 квадратный метр. Этот подход значительно повышает урожайность и качество свёклы.
Ещё один приём заключается в выращивании свёклы в тени, так как она не любит прямых солнечных лучей. Если нет возможности обеспечить тень, рассаду растения можно посадить под защиту капустных листьев. Этот метод также улучшает рост этой культуры, защищая от заболеваний.
Пот словам автора Дзен-канала, этот метод экономит место и создаёт благоприятные условия для обоих растений. Этот симбиоз позволит получить здоровую и вкусную свёклу без дополнительного ухода.
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