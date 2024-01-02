Подкормка дрожжами может нанести вред растениям

2:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие садоводы используют дрожжи на своих участках, но не все знают, что они могут нанести вред посадкам. В определённых случаях этот продукт отрицательно сказывается на урожайности, а в других случаях является просто бесполезными.

Фото: "Garden, April 13" by jon.roberts is licensed under CC BY-SA 2.0.

Важно понимать, что дрожжи сами по себе не являются полноценной подкормкой. Они выступают средством, способным повысить урожайность при соблюдении всех необходимых условий.

Первое, что следует учитывать, это температура почвы. Дрожжи "работают" при температуре выше 15-18 градусов, поэтому поливать растения ими весной, когда почва ещё не прогрелась, практически бесполезно. Июнь-июль является оптимальным временем для подкормки растений дрожжами, пишет Дзен-канал "Садоёж".

Продукт способствует активности микроорганизмов, которые населяют почву, и ускоряет разложение органических веществ. Поэтому почва должна быть изначально хорошо подготовлена органикой. Если вы используете только минеральные удобрения, то дрожжи также не смогут полноценно "работать". Перед внесением продукта в почву рекомендуется добавить компост, перегной, скошенную траву или другие остатки.

Дрожжи стимулируют активный рост зелени и увеличение объёма надземной части растений. Поэтому не стоит переборщить с подкормкой во второй половине лета. Всего 2-3 подкормки дрожжевым составом за сезон вполне достаточно, иначе нанесёте вред растениям.

Важно помнить, что в процессе работы дрожжи "забирают" из почвы калий и кальций. Если земля бедна этими элементами, то дрожжевая подкормка будет вредной и только ухудшит ситуацию. Недостаток кальция может вызвать определённые проблемы у томатов и косточковых культур. Поэтому перед внесением продукта в почву растения необходимо подкормить калием и кальцием. Зола является идеальным вариантом для этой цели.

Также следует отметить, что дрожжевая подкормка может навредить урожайности лука, чеснока и редиса. Растения этих культур могут стать рыхлыми и мягкими, и храниться они будут хуже. Поэтому не рекомендуется поливать их дрожжевым составом.