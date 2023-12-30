Закопать в снег: специалист рассказал, что обязательно нужно сделать с ёлочками, купленными в горшочках

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие люди предпочитают покупать ёлочки в горшочках вместо обычных елей. Кандидат сельскохозяйственных наук Андрей Седов рассказал в беседе с Pravda.Ru об основных правилах ухода, которые обеспечат приживляемость этих растений на участке.

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Приживляемость таких ёлочек зависит от того, является ли растение свежепосаженным, или оно уже долго росло в горшочке.

"То есть если она росла уже в этом горшочке, и корневая система освоила объём горшочка, то она, безусловно, имеет шансы, потому что вот из нашей практики многие ёлки, которые мы давали, и колючие, и зелёные, у людей прижились", — поделился специалист.

Растение не должно стоять у каких-то нагревательных приборов. Его следует разместить в самых прохладных местах. Ёлочку важно периодически опрыскивать водой. На это должно уйти не более семи дней, после чего растение нужно вынуть и закопать в снег. Так растение получит достаточно количество влаги.

"То есть чем меньше будет стоять она в сухом и теплом помещении, тем больше у неё шансов. Потом она выносится на улицу, закапывается в снег, чем глубже, тем лучше, можно прямо закидать целиком, и вот как-то так", — отметил Седов.

Кандидат сельскохозяйственных наук также высказался относительно мнения, согласно которому многие не покупают искусственные ели вместо живых, чтобы не губить природу. Специалист напомнил, что ели для продажи выращиваются в специальных лесопитомниках. А деньги от продажи направляются направляются на лесовосстановление.