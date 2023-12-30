Уход за кустами жимолости начинается с обрезки

2:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Первый этап ухода за кустами жимолости начинается с санитарной обрезки, которую следует провести до пробуждения почек.

Фото: Own work by Max071086 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

В этот момент особенно важно удалить:

сухие и сломанные ветви;

поросль;

ветви, растущие внутрь куста;

ветви, сильно загущающие крону;

ветви, лежащие на земле;

недоразвитые и слишком тонкие веточки.

Разрезы толстых веток замажьте садовым варом для защиты кустарника от развития инфекций.

Обработка

После нескольких дней после обрезки рекомендуется провести обработку от болезней. Это делают 1-% раствором медного купороса. Опрыскивайте тщательно все ветки, особенно снизу и в центре куста.

Хотя жимолость редко болеет, иногда инфекция может поразить растение, поэтому профилактическую обработку следует провести обязательно. Это существенно снизит риск заражения жимолости болезнями, пишет группа В Контакте "Сад Огород Рассада Семена | Полезный блог".

Полив и мульчирование почвы вокруг куста

Жимолость влаголюбива, поэтому она часто страдает от недостатка полива. Если весна оказалась сухой, кусты нужно полить. На один взрослый куст требуется до 5 ведер воды для однократного полива.

На следующий день после полива почву вокруг куста необходимо прорыхлить, а затем замульчировать перегноем или компостом. Благодаря этой процедуре ваши кусты долго сохранят влагу в почве, что положительно отразится на качестве будущего урожая. Именно благодаря поливу ягоды становятся крупными и сочными.

Подкормка

После того, как растение проснётся из зимней спячки, проведите первую весеннюю подкормку мочевиной. Она даст растению силы для роста надземной части куста.

Раствор удобрения: 1 ст. ложка мочевины на 10 л воды.

Вторую подкормку проведите во время завязывания ягод. Основными её компонентами выступают нитрофоска и сульфат калия.

В 1 л тёплой воды разведите 2 ст. ложки нитрофоски и 1 ст. ложку сульфата калия. Готовый раствор разбавьте водой до объёма 10 л.

Готовые растворы используйте сразу после приготовления. Расход удобрения на взрослый куст составляет 20 литров, для подкормки молодого растения достаточно 5 литров.