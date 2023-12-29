Обрезку яблонь можно проводить зимой

2:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Обрезка яблони зимой благотворно воздействует на общее состояние растения и приносит отличные результаты в отношении количества и качества урожая. Зимой структура всего дерева прекрасно видна. Садоводы рассказали, на что следует обратить внимание, и как выполнить эту работу правильно.

Фото: "Sierian apples, Яблоня сибирская - Ранетка" by Tatters ✾ is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

Обрезка "на кольцо"

Обрезка на кольцо прореживает крону и повышает доступ солнечного света. Это также снижает количество вредителей, перезимовывающих под корой дерева. В итоге обрезка положительно влияет на урожай, повышает сахаристость и сочность плодов.

Сроки проведения

Оптимальное время — конец февраля подходит для участков в Ленинградской области. После этого снег под деревом становится меньше, что облегчает подход к растению. Если сад большой, можно начинать работы в конце зимы и завершить их в начале марта. Совет: если подойти к яблоне невозможно, не сгребайте снег в приствольном круге, а притаптывайте его.

Температурные условия и выбор дня

Оптимальная температура для обрезки составляет от -8°С до -10°С. При этом крайнее значение — -15°С. Рекомендуется выбирать день без осадков, пишет "Мир Садоводства".

Обрезка "на внешнюю почку"

Характер срезов

При выборе почки на побеге ориентируйтесь на её направление наружу. Срезайте излишки выше почки на 0,5-1 см под углом. При обрезке крупных ветвей избегайте оставления пеньков, которые могут стать идеальной средой для бактерий и грибков.

Уклон срезов

Стремитесь делать срезы с уклоном 45-60° и после обрезки покрывайте раны "Садовым варом" или другими подходящими средствами для заживления.

Для старых яблонь рекомендуется понижение кроны для увеличения доступа солнца. Это включает срез верхушки над боковой веткой, коррекцию кроны, удаление слабых и молодых веточек в верхней части, а также обрезку перекрёстных, направленных внутрь и вверх ветвей.