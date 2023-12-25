Эти секреты выращивания позволят получить щедрый урожай помидоров

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Для успешного выращивания обильного урожая помидоров важно знать определённые правила. Дзен-канал "Сад огород лайф" поделился ключевыми секретами, которые помогут вырастить замечательные плоды.

Фото: "Tons of Tomatoes" by Chiot's Run is licensed under CC BY-NC 2.0.

1. Выбор качественных семян

Залог успешной рассады и будущего обильного урожая заключается в использовании высококачественных семян. Если они продаются без обработки, это следует сделать дома, замочив их в хлоргексидине в течение 30 минут. Данная процедура предотвратит возможные грибковые заболевания.

2. Уход за рассадой

Основные правила — это бережный полив (предпочтительнее пересушка, чем переувлажнение), дополнительное освещение в течение 2-4 часов в день с использованием специальных ламп. Также нужно подкармливать саженцы 2-3 раза в период роста низкоконцентрированными удобрениями.

3. Закаливание

Нужно на несколько часов выносить рассаду на прохладный балкон. Температура там должна быть не ниже +12 градусов. Это позволит растениям хорошо перенести пересадку на открытый грунт.

4. Подготовка почвы в теплице

Нужно положить на дно лунок для томатов различные удобрения. Например, можно взять азофоску, золу, пучок крапивы, перегной, торф, мелкую рыбёшку. Они дадут достаточное питание.

5. Подкормка в теплице

Нужно вносить подкормки для помидоров каждые десять 10 дней. В мае-июне нужны азотные подкормки, в июле-августе — калий и фосфор. Во время цветения следует опрыскивать томаты борной кислотой: она стимулирует завязывание цветков. Также нужны циркон и эпин. Опрыскивание ими поддерживают крепкое состояние растений.

6. Профилактическая обработка

В конце июля-начале августа нужно обработать растения от болезней. Подойдут следующие препараты: "Ордан", "Хом", "Оксихом".