Для успешного выращивания обильного урожая помидоров важно знать определённые правила. Дзен-канал "Сад огород лайф" поделился ключевыми секретами, которые помогут вырастить замечательные плоды.
1. Выбор качественных семян
Залог успешной рассады и будущего обильного урожая заключается в использовании высококачественных семян. Если они продаются без обработки, это следует сделать дома, замочив их в хлоргексидине в течение 30 минут. Данная процедура предотвратит возможные грибковые заболевания.
2. Уход за рассадой
Основные правила — это бережный полив (предпочтительнее пересушка, чем переувлажнение), дополнительное освещение в течение 2-4 часов в день с использованием специальных ламп. Также нужно подкармливать саженцы 2-3 раза в период роста низкоконцентрированными удобрениями.
3. Закаливание
Нужно на несколько часов выносить рассаду на прохладный балкон. Температура там должна быть не ниже +12 градусов. Это позволит растениям хорошо перенести пересадку на открытый грунт.
4. Подготовка почвы в теплице
Нужно положить на дно лунок для томатов различные удобрения. Например, можно взять азофоску, золу, пучок крапивы, перегной, торф, мелкую рыбёшку. Они дадут достаточное питание.
5. Подкормка в теплице
Нужно вносить подкормки для помидоров каждые десять 10 дней. В мае-июне нужны азотные подкормки, в июле-августе — калий и фосфор. Во время цветения следует опрыскивать томаты борной кислотой: она стимулирует завязывание цветков. Также нужны циркон и эпин. Опрыскивание ими поддерживают крепкое состояние растений.
6. Профилактическая обработка
В конце июля-начале августа нужно обработать растения от болезней. Подойдут следующие препараты: "Ордан", "Хом", "Оксихом".
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