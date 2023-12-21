Для поддержания здоровья и пышного цветения вишни, возрастом старше четырех лет, нуждаются в удобрениях, особенно после завершения цветения.
Согласно информации от портала ogorod.ru, в этот период отлично подходит корневая подкормка с использованием фосфорно-калийных удобрений.
Процесс приготовления удобрения довольно прост.
Для этого достаточно растворить одну столовую ложку сульфата калия и полтора стакана суперфосфата в десяти литрах воды. После получения раствора следует провести полив, используя одно ведро удобрения на один квадратный метр грунта.
Такой уход позволит ивовым деревьям эффективно получить необходимые питательные вещества, способствуя их росту и укреплению.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".