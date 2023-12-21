Вишня надломится от урожая, если ее подкормить простым удобрением

0:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Для поддержания здоровья и пышного цветения вишни, возрастом старше четырех лет, нуждаются в удобрениях, особенно после завершения цветения.

Фото: flickr. com by Diane from Vermont is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic licens

Согласно информации от портала ogorod.ru, в этот период отлично подходит корневая подкормка с использованием фосфорно-калийных удобрений.

Процесс приготовления удобрения довольно прост.

Для этого достаточно растворить одну столовую ложку сульфата калия и полтора стакана суперфосфата в десяти литрах воды. После получения раствора следует провести полив, используя одно ведро удобрения на один квадратный метр грунта.

Такой уход позволит ивовым деревьям эффективно получить необходимые питательные вещества, способствуя их росту и укреплению.