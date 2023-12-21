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Богатство и удача: 7 комнатных растений, которые помогают их добиться

1:45
Садоводство » Комнатные цветы

Среди опытных цветоводов есть убеждение, что некоторые из них могут приносить благополучие в дом. Согласно фен-шуй, существует десяток таких растений, которые, считается, притягивают богатство и удачу.

Богатство и удача: 7 комнатных растений, которые помогают их добиться
Фото: Own work by Daderot is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для тех, кто следит за энергетикой своего дома, денежное дерево считается обязательным. Это может быть каштан Гвиана, также известный как пахира, толстянка или китайское денежное дерево (Pilea peperomioides). Отмечено, что растения с округлыми листьями способствуют притоку удачи в дом.

Комнатный бамбук также является одним из растений, способствующих улучшению энергетики. Для привлечения денег его рекомендуется размещать на Юго-Востоке. То же правило действует и для фиалки, которая считается своеобразным магнитом для богатства.

Процветание в дому может принести фикус, если его разместить рядом с входом. Плющ обыкновенный способен не только защитить от негативной энергетики, но и привлечь везение. Кроме того, он выполняет функцию очистки воздуха от вредных веществ.

Кордилину часто называют волшебным растением. Она не только приносит благополучие, но и считается индикатором любви. Если кордилина начинает расти второй стебель, это, по мнению верований, предвестие того, что в доме скоро появится вторая половинка.

В европейских странах кислицу треугольную принято дарить на новоселье, считая, что она оберегает дом от ссор и приносит удачу. Также советуют завести дома шпороцветник (плектрантус), который также связывается с везением.

Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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