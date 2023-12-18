Жемчужина сада, которой вы будете гордиться

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Высадка цветов космеи представляет собой прекрасное и легкое решение для тех, кто хочет придать своему дачному участку необычный вид, не тратя при этом излишне много усилий, времени и средств.

Фото: flickr. com by Yoko Nekonomania is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Космея, принадлежащая к семейству Астровые, может быть как однолетним, так и многолетним растением. Эти цветы завоевали сердца опытных садоводов благодаря своей невероятной красоте, изяществу, разнообразию сортов и простоте в выращивании.

Это растение обещает радовать яркими и ароматными цветами при минимальных хлопотах. Космея выращивается легко, не требует особых условий и может прекрасно процветать как на солнце, так и в тени. Кроме того, она не прихотлива к типу почвы.

Тем не менее, необходимо учесть некоторые нюансы при выращивании космеи. Согласно порталу «Лайфхакер», наилучшее время для посадки этого растения — ранняя весна, сразу после таяния снега. Хотя семена космеи устойчивы к низким температурам, они начинают активно развиваться только при умеренном и стабильном тепле.

Оптимальное время для посадки космеи — начало мая. Хотя, конечно, вы можете высаживать ее и в летний период, но в этом случае на обильное цветение придется подождать до следующего года.