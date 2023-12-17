Очищающие дом растения: от пыли, сигаретного дыма и канцерогенов

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Есть три растения, которые не только идеально вписываются в интерьер, но и не требуют особого ухода, привнося в помещение чистоту и свежесть. Одним из их главных преимуществ является их способность очищать воздух от пыли, грязи, сигаретного дыма и других вредных примесей, характерных для городского пространства.

Фото: Own work by Rabeeratrixe is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Английский плющ, известный своей неприхотливостью, отлично собирает пыль и эффективно поглощает влагу. Размещение его на кухне, в ванной комнате или гостиной поможет бороться с плесенью в помещениях с повышенной влажностью.

Фикус эластичный, с его крупными блестящими листьями, является не только эстетическим украшением, но и одним из лучших естественных фильтров воздуха, согласно исследованию NASA. Регулярное опрыскивание фикуса повышает эффективность сбора пыли.

Хлорофитум хохлатый, несмотря на отсутствие широкой листвы, обладает обилием зеленой массы, прекрасно притягивающей пыль. Кроме того, это растение действует как естественный сорбент, способный за два дня ликвидировать до 90% токсинов в помещении. Ранее уже упоминалось, какие растения лучше не держать в доме, так как они могут поглощать энергию человека и истощать его силы.