Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт Банный: часто болеющим детям в первую очередь нужно сдать анализы крови и мочи
Путин поделился планами встречи Нового года: "С близкими людьми"
Милый поросёнок с удовольствием пожирает клубнику
Растения-антидепрессанты для дома
Эндокринолог Павлова заявила о пользе кофеина при занятиях спортом
Глава ДНР Пушилин признался, что оптимистично смотрит на ситуацию на линии соприкосновения
Историческое здание в Канаде передвинули при помощи мыла
Врач Утюмова назвала полезные для здоровья "зимние" напитки
Илон Маск оценил пост о насильственной мобилизации на Украине двумя восклицательными знаками

С двумя секретами рассады всходы были крепкими крепышами

1:45
Садоводство

Несколько секретов по подготовке земли для рассады и последующего выращивания помидоров помогут получить хороший урожай. Их опубликовал Дзен-канал "Сад огород лайф", ссылаясь на подписчицу с 30-летним стажем.

С двумя секретами рассады всходы были крепкими крепышами
Фото: "Tomatoes" by The Ewan is licensed under CC BY-SA 2.0.

Для приготовления земли под рассаду потребуется:

  • 1 ведро огородной земли.
  • 1 ведро покупного перегноя.
  • Полкило просеянной золы.
  • Килограмм просеянного песка.
  • 2 столовые ложки азофоски.

Если у кого-то земля на огороде плотная, то можно добавить кокосовый субстрат для рыхлости. Все компоненты перемешать, при этом несколько раз опрыснуть землю тёмным раствором марганцовки от бактерий. После этого пересыпать землю в плотные пакеты и хранить в коморке. Такой грунт обеспечит всё необходимое питание для рассады до её посадки в грунт, и вы точно не столкнётесь с проблемой чёрной ножки.

Также автор дал несколько полезных советов о рассаде. Если сажаете её рано, чтобы она не вытягивалась, нужно своевременно пересаживать растения в отдельные ёмкости. Как только растение достигло нужного размера, переваливайте его с корневой системой в более объёмную ёмкость. Автор поделилась, что начинает с порционных стаканчиков объёмом 100 грамм, затем переносит их в высокие стаканы из-под сметаны, далее в майонезные ведёрки. Если весна задерживается, использует 3-литровые строительные ведёрки. Автор рекомендует сорта помидоров: "Ляна", "Татьяна", "Король ранних", "Санька", "Спринт" и "Самрастет". Из поздних сортов хорошо подходит "Столыпин".

РАССАДА ТОМАТОВ от А до Я
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Иноагенты снова вместе: Пугачёва и Галкин прилетели на юбилей к Макаревчиу

Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль, чтобы присоединиться к празднованию 70-летия Андрея Макаревича**.

Алла Пугачёва и Максим Галкин* вернулись в Израиль на юбилей Андрея Макаревича**
Певица Ветлицкая показала свою дочь, которую скрывала 19 лет
Певица Ветлицкая показала дочь, которую она скрывала от всех 19 лет
Все сбежавшие артисты собрались в одном месте: юбилей у иноагента
Неожиданная причина пропажи звезды сериала "Кухня" Марины Могилевской
Stratfor: РФ разрушит от 40% до 90% Одессы и Киева при штурме Олег Володин Японский патриотизм перерос в национализм и милитаризм — историческая справка Сергей Лебедев Зеленский эвакуировался после удара "Кинжалами" по ЗРС Patriot под Киевом Любовь Степушова
Stratfor: русский Zerg Rush сотрет с лица земли 40-90%% Одессы и Киева
Щедрые подарки для звезд: почему Меладзе, Ургант и Пенкин стали обладателями роскошных автомобилей
"Либо они, либо мы": 22-летний российский боец оставил последнюю просьбу на стене в Марьинке
"Либо они, либо мы": 22-летний российский боец оставил последнюю просьбу на стене в Марьинке
Последние материалы
Путин поделился планами встречи Нового года: "С близкими людьми"
Милый поросёнок с удовольствием пожирает клубнику
Растения-антидепрессанты для дома
Эндокринолог Павлова заявила о пользе кофеина при занятиях спортом
Глава ДНР Пушилин признался, что оптимистично смотрит на ситуацию на линии соприкосновения
Историческое здание в Канаде передвинули при помощи мыла
Врач Утюмова назвала полезные для здоровья "зимние" напитки
Илон Маск оценил пост о насильственной мобилизации на Украине двумя восклицательными знаками
Frontiers in Nutrition: жирная еда ухудшает кровоснабжение мозга при стрессе
С двумя секретами рассады всходы были крепкими крепышами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников