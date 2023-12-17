С двумя секретами рассады всходы были крепкими крепышами

1:45 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Несколько секретов по подготовке земли для рассады и последующего выращивания помидоров помогут получить хороший урожай. Их опубликовал Дзен-канал "Сад огород лайф", ссылаясь на подписчицу с 30-летним стажем.

Фото: "Tomatoes" by The Ewan is licensed under CC BY-SA 2.0.

Для приготовления земли под рассаду потребуется:

1 ведро огородной земли.

1 ведро покупного перегноя.

Полкило просеянной золы.

Килограмм просеянного песка.

2 столовые ложки азофоски.

Если у кого-то земля на огороде плотная, то можно добавить кокосовый субстрат для рыхлости. Все компоненты перемешать, при этом несколько раз опрыснуть землю тёмным раствором марганцовки от бактерий. После этого пересыпать землю в плотные пакеты и хранить в коморке. Такой грунт обеспечит всё необходимое питание для рассады до её посадки в грунт, и вы точно не столкнётесь с проблемой чёрной ножки.

Также автор дал несколько полезных советов о рассаде. Если сажаете её рано, чтобы она не вытягивалась, нужно своевременно пересаживать растения в отдельные ёмкости. Как только растение достигло нужного размера, переваливайте его с корневой системой в более объёмную ёмкость. Автор поделилась, что начинает с порционных стаканчиков объёмом 100 грамм, затем переносит их в высокие стаканы из-под сметаны, далее в майонезные ведёрки. Если весна задерживается, использует 3-литровые строительные ведёрки. Автор рекомендует сорта помидоров: "Ляна", "Татьяна", "Король ранних", "Санька", "Спринт" и "Самрастет". Из поздних сортов хорошо подходит "Столыпин".