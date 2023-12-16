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Садовод с 20-летним стажем рассказал, почему важно обрезать листья помидоров

2:36
Садоводство » Овощи

Существует мнение, что у помидоров не стоит обрезать листья, так как это портит урожай. Дзен-канал "Сад огород лайф" разобрался в вопросе. Садовод с 20-летним стажем раскрыл, почему важно проводить обрезку листьев.

Садовод с 20-летним стажем рассказал, почему важно обрезать листья помидоров
Фото: unipack-ug.ru

Автор отмечает, что обрезает листья своих помидоров. Томаты чувствуют себя великолепно после обрезки: не болеют, не лопаются, не трескаются, а урожайность значительно повышается. Умеренная обрезка листьев очень полезна для помидоров, что является научно доказанным фактом.

Дело в том, что при каждой обрезке листьев томатный куст получает сигнал о необходимости формирования дополнительных корней. В результате само растение становится более сильным. Больше корней — больше питательных веществ поступает к растению и плодам. Также обрезка стимулирует растение перейти в генеративную фазу развития, то есть в режим для наливания плодов и формирования новых томатов. Также очевидным плюсом обрезки нижних листьев является лучшая доступность света к плодам, что способствует их быстрому созреванию.

Густо разросшиеся кусты часто страдают от болезней, их внешний вид оставляет желать лучшего, а перемещение в теплице становится проблематичным. Что касается фотосинтеза, то для нормального роста растения вполне хватает листьев выше цветочных кистей, так что по этому поводу можно не переживать.

Единственным минусом обрезки является необходимость подкармливания томатных кустов немного большим количеством азота, чем обычно. Для формирования новых листьев томатам требуется азот, но эту проблему легко решить с помощью мочевины, кальциевой селитры или настоя из сорных трав.

Если куст слишком сильно разрастается и из-за этого плохо завязывает плоды, его следует практически полностью обрезать. Так растение быстрее израсходует избыток азота в почве. Кусты с неограниченным ростом стебля особенно нуждаются в обрезке, идеально делать её каждые десять дней, удаляя нижние листья, которые скрывают образовавшиеся плоды от солнечных лучей.

А вот помидоры с ограниченным ростом нужно обрезать по мере необходимости, например при пожелтении нижних листьев или при явной загущенности.

Таким образом, обрезка помидоров не только полезна, но и необходима для достижения максимального урожая.

САМЫЕ УРОЖАЙНЫЕ СОРТА ТОМАТОВ (ЛУЧШИЕ СОРТА ТОМАТОВ)
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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