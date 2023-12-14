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Выращивание арбузов в любых климатических условиях

1:33
Садоводство » Советы

Для успешного выращивания арбузов дачники могут воспользоваться простыми советами, подходящими практически для любого климата. В большинстве регионов России рекомендуется использовать теплицу, а выбор сортов стоит остановить на ранних, чтобы урожай успел дозреть к концу теплого сезона.

Выращивание арбузов в любых климатических условиях
Фото: commons.wikimedia. org by Levi Meir Clancy is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Подготовка почвы начинается с добавления торфа, перегноя и промытого песка в соотношении 2:2:1. Затем накрывают смесь тонким слоем грунта и высаживают семена под пленкой. После первых всходов можно убрать пленку.

Появление первых листиков становится сигналом для подкормки арбузов минеральными удобрениями, и эту процедуру рекомендуется повторять через 10 дней. При высаживании растений в открытый грунт (если климат позволяет), расстояние между ними должно составлять 70 сантиметров. В теплице важно контролировать влажность и температуру, не допуская их повышения выше 30 градусов. Кроме того, для тепличных арбузов потребуется ручное опыление.

Следует учесть, что после цветения полив арбузов рекомендуется проводить теплой водой раз в неделю, а до цветения — через день. При созревании плодов поливание можно постепенно прекратить для получения сладких арбузов.

Поддержание оптимальной температуры и влажности воздуха является ключевым аспектом успешного выращивания арбузов в теплице.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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