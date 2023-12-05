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Рядом с этими соседями малина никогда не даст хороший урожай

1:48
Садоводство » Советы

Предстоящий весенний посадочный сезон — отличное время для заботы о вашем малиннике и создания благоприятных условий для обильного урожая. Выбор правильных соседей для вашей малины может оказать значительное влияние на ее рост и плодоношение.

Рядом с этими соседями малина никогда не даст хороший урожай
Фото: commons.wikimedia. org by Kollányi Gábor is licensed under GNU Free Documentation License

Избегайте неподходящего соседства, так как это может негативно сказаться на урожайности малины. Среди неблагоприятных соседей следует выделить

  • березу,
  • клубнику
  • и облепиху.

Береза, хоть и красивое дерево, не является идеальным соседом для малины. Это растение, аналогично ирге и сливе, вместе с хвойными деревьями, может значительно высушить почву, делая ее менее подходящей для успешного роста малинника. Важно учесть, что эти деревья обладают свойством потреблять большое количество влаги, что может негативно сказаться на размере и качестве ягод малины.

Клубника, будучи сородичем малины, может стать ей конкурентом. Общий вредитель — долгоносик — у обеих культур может привести к проблемам. Желательно размещать клубничные грядки отдельно от малинника, чтобы избежать конфликта корневых систем и обеспечить каждому растению достаточное питание и влагу.

Облепиха также не является идеальным соседом для малины из-за соперничества за питательные вещества и влагу в почве. Располагая эти культуры на некотором расстоянии друг от друга, можно снизить риск конфликта и обеспечить оптимальные условия для роста каждого растения.

Всегда помните о необходимости удовлетворения потребностей малинника в воде и питательных веществах, создавая ему благоприятное окружение для успешного развития.

Рядом с чем НЕЛЬЗЯ сажать МАЛИНУ?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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