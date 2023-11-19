Как обрабатывать грецкий орех

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Наибольший ущерб грецким орехам приносит марсония, грибковое заболевание, также известное как антракноз, марсониоз или пятнистость. Это заболевание может привести к снижению урожайности на 80-100%. Марсония поражает листья, плоды и молодые побеги дерева.

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Появляются бурые пятна на листьях и плодах, которые по мере увеличения объединяются, охватывая значительную часть пораженного органа. Околоплодник, помимо пятен, покрывается некротическими трещинами.

Заразительный агент зимует в пораженных листьях и плодах на земле, в ранах и трещинах ветвей. Листья и плоды становятся источником весеннего заражения, а трещины ветвей и ствола являются основным источником инфекции.

Наибольшее распространение гриба отмечено в районах с высокой влажностью воздуха и обилием дождливых и туманных дней.

Сортов, устойчивых к этому заболеванию, почти не существует.

Что касается методов обработки грецкого ореха осенью и весной, то важно собирать и уничтожать опавшие листья и околоплодники ореха, удалять сухие ветки и дезинфицировать ствол и основания скелетных ветвей. Требуется также поддерживать почву в рыхлом состоянии. Среди химических мер борьбы рекомендуется обработка деревьев бордоской жидкостью или другими препаратами, содержащими медь.

Первое опрыскивание плодоносящих деревьев следует проводить трехпроцентным раствором бордоской жидкости после распускающихся почек, а последующие опрыскивания — однопроцентным раствором бордоской жидкости после появления первых листочков и перед цветением женских цветков.

В случае дождливой погоды после цветения рекомендуется провести дополнительные опрыскивания с интервалом 10-14 дней. Эффективность обработок увеличивается при добавлении однопроцентного раствора мочевины к раствору на первом этапе, а на последующих этапах — 0,3-0,4-процентного раствора мочевины.