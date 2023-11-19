Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты назвали 8 причины, почему нужно заниматься половой жизнью
РБК: в фильме "Белое солнце пустыни" нашли киноляпы с сапогами и коромыслом актёров
Иностранные наёмники ВСУ устроили драку с поножовщиной в Киеве
Причиной смерти актрисы спектакля "А зори здесь тихие" Татьяны Стрельцовой стала продолжительная болезнь
Певица Азиза рассталась с мужем из Италии ради нового мужчины на 30 лет моложе неё
В Швеции автошколу оштрафовали на 40 тыс. крон из-за жалобы украинца на русскоговорящего учителя
Певица Лайма Вайкуле заявила, что после Кипра Алле Пугачёвой следует улететь в Австралию
Врач Лебедева предупредила, что запоры насыщают кровь человека ядами
В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять: "Есть у нас хоть один шанс"

Как обрабатывать грецкий орех

2:14
Садоводство » Деревья и кустарники

Наибольший ущерб грецким орехам приносит марсония, грибковое заболевание, также известное как антракноз, марсониоз или пятнистость. Это заболевание может привести к снижению урожайности на 80-100%. Марсония поражает листья, плоды и молодые побеги дерева.

Как обрабатывать грецкий орех
Фото: commons.wikimedia. org by AnRo0002 is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Появляются бурые пятна на листьях и плодах, которые по мере увеличения объединяются, охватывая значительную часть пораженного органа. Околоплодник, помимо пятен, покрывается некротическими трещинами.

Заразительный агент зимует в пораженных листьях и плодах на земле, в ранах и трещинах ветвей. Листья и плоды становятся источником весеннего заражения, а трещины ветвей и ствола являются основным источником инфекции.

Наибольшее распространение гриба отмечено в районах с высокой влажностью воздуха и обилием дождливых и туманных дней.

Сортов, устойчивых к этому заболеванию, почти не существует.

Что касается методов обработки грецкого ореха осенью и весной, то важно собирать и уничтожать опавшие листья и околоплодники ореха, удалять сухие ветки и дезинфицировать ствол и основания скелетных ветвей. Требуется также поддерживать почву в рыхлом состоянии. Среди химических мер борьбы рекомендуется обработка деревьев бордоской жидкостью или другими препаратами, содержащими медь.

Первое опрыскивание плодоносящих деревьев следует проводить трехпроцентным раствором бордоской жидкости после распускающихся почек, а последующие опрыскивания — однопроцентным раствором бордоской жидкости после появления первых листочков и перед цветением женских цветков.

В случае дождливой погоды после цветения рекомендуется провести дополнительные опрыскивания с интервалом 10-14 дней. Эффективность обработок увеличивается при добавлении однопроцентного раствора мочевины к раствору на первом этапе, а на последующих этапах — 0,3-0,4-процентного раствора мочевины.

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ НА ВАШЕМ УЧАСТКЕ? ЛЕГКО!
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Врачи из РФ в письме к Путину попросили освободить художницу Скочиленко

33-летняя Саша Сколиченко, которая отправилась за решетку из-за переклеенных ценников в магазине, получила внушительную поддержку от российских врачей.

Российские врачи обратились с письмом к Владимиру Путину с просьбой освободить художницу Скочиленко
Лётчик Воевода: действующий пилот ВВС Украины прилетел в РФ на истребителе Су-27
Лётчик ВСУ угнал истребитель и прилетел в Россию
Оргии в джакузи: крупнейшую тюрьму Бельгии потряс сексуальный скандал
Лондон потерял тонны золота России, слитки вывозятся в обход Англии
Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова
Кедми обвинил Россию в непонимании евреев
Тайная операция: Летчик ВСУ дезертировал в Россию под прикрытием Воеводы
Еще одна сбежала: Актриса Муцениеце объявила о своем решении покинуть Россию
Еще одна сбежала: Актриса Муцениеце объявила о своем решении покинуть Россию
Последние материалы
Как обрабатывать грецкий орех
РБК: в фильме "Белое солнце пустыни" нашли киноляпы с сапогами и коромыслом актёров
Иностранные наёмники ВСУ устроили драку с поножовщиной в Киеве
Причиной смерти актрисы спектакля "А зори здесь тихие" Татьяны Стрельцовой стала продолжительная болезнь
Певица Азиза рассталась с мужем из Италии ради нового мужчины на 30 лет моложе неё
В Швеции автошколу оштрафовали на 40 тыс. крон из-за жалобы украинца на русскоговорящего учителя
Певица Лайма Вайкуле заявила, что после Кипра Алле Пугачёвой следует улететь в Австралию
Врач Лебедева предупредила, что запоры насыщают кровь человека ядами
В офисе Зеленского усомнились в способности Украины выстоять: "Есть у нас хоть один шанс"
Пуховик-одеяло в прошлом: стилист рассказала об антитрендах верхней одежды для зимы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников