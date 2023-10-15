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Зачем кормить слизней арбузными корками

2:04
Садоводство » Вредители и болезни

Не следует выбрасывать арбузные корки, так как они могут оказать значительную помощь в борьбе с надоедливыми вредителями сада и огорода, такими как слизни.

Зачем кормить слизней арбузными корками
Фото: commons.wikimedia. org

Для использования арбузных корок в качестве средства борьбы с слизнями, разбросайте их в тех местах, где эти вредители чаще всего появляются: вокруг растений, на садовых дорожках и в цветниках. Оставьте корки на ночь. Они станут приманкой, так как сладкий аромат привлечет слизней. Утром достаточно собрать арбузные корки и уничтожить их. Помимо арбузных корок, можно также использовать корки от дыни.

Многие садоводы пытаются избавиться от слизней, используя соль. Эффективно и безопасно это делать на бетонных или плиточных дорожках, по которым слизни передвигаются. Однако соль не следует распылять на почву у растений и вокруг грядок, так как это может навредить растениям. Вместо этого, рядом с растениями можно распылить известь или кофейную гущу, так как их аромат будет отталкивать слизней и предотвращать их приход. Эти вещества не наносят вреда почве или растениям.

Зола также может использоваться для отпугивания слизней, но ее действие сохраняется только до первого дождя. При этом зола, помимо своей функции отпугивания, также является хорошим минеральным удобрением. Поэтому можно ее посыпать под растения, слегка припудривая почву, и это не повредит растениям, а даже наоборот, будет полезным.

Слизни могут быть отпугнуты запахом мяты. Посадка кустов мяты между грядками может помочь в предотвращении появления слизней.

Что касается улиток, они часто привлекаются запахом пива или браги. Налейте небольшие количества пива или браги в специальные емкости и разместите их возле растений, которые привлекают улиток. Улитки будут привлечены ароматом и утонут в жидкости.

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КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ СЛИЗНЕЙ БЕЗ ХИМИИ? Посадите ЭТИ растения в огороде!
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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