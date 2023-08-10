Что такое плодовая гниль и как с ней бороться

2:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Плодовая гниль является распространенной проблемой, с которой сталкиваются садоводы и фермеры. Она вызывает разрушение плодов, что приводит к значительным убыткам.

Фото: blogs.cornell. edu/livegpath/files/2021/02/buckeye_rot2x1200.jpg

Понимание плодовой гнили

Плодовая гниль — это группа грибных инфекций, которые атакуют плоды растений. Этот грибной паразит размножается и распространяется в условиях высокой влажности и тепла. Причиной возникновения плодовой гнили могут быть как окружающая среда, так и культурные практики.

Причины плодовой гнили

Высокая влажность : способствует размножению грибов и спор, что создает благоприятную среду для развития плодовой гнили.

: способствует размножению грибов и спор, что создает благоприятную среду для развития плодовой гнили. Повреждения плодов : механические повреждения, такие как ссадины или трещины, предоставляют путь для проникновения грибов внутрь плода.

: механические повреждения, такие как ссадины или трещины, предоставляют путь для проникновения грибов внутрь плода. Неправильное хранение : некорректное хранение плодов может способствовать их поражению грибными инфекциями.

: некорректное хранение плодов может способствовать их поражению грибными инфекциями. Плохая вентиляция: недостаточная вентиляция может удерживать влагу, что способствует распространению плодовой гнили.

Симптомы плодовой гнили

Появление темных пятен : поражённые плоды начинают образовывать тёмные, мягкие пятна.

: поражённые плоды начинают образовывать тёмные, мягкие пятна. Поверхностная плесень : на поверхности плода может появиться плесень различных цветов — от белого до чёрного.

: на поверхности плода может появиться плесень различных цветов — от белого до чёрного. Гниение : постепенно пятна превращаются в гниющие участки, поражающие все большую площадь плода.

: постепенно пятна превращаются в гниющие участки, поражающие все большую площадь плода. Образование спор: при продвижении инфекции образуются грибные споры, которые способствуют дальнейшему распространению болезни.

Как предотвратить плодовую гниль

Уборка урожая : собирайте плоды вовремя и следите за повреждёнными экземплярами, чтобы исключить источник инфекции.

: собирайте плоды вовремя и следите за повреждёнными экземплярами, чтобы исключить источник инфекции. Сушка и хранение : после сбора плодов тщательно просушите их и храните при оптимальной температуре и влажности.

: после сбора плодов тщательно просушите их и храните при оптимальной температуре и влажности. Профилактические обработки : перед началом вегетационного периода обработайте растения против грибных инфекций.

: перед началом вегетационного периода обработайте растения против грибных инфекций. Правильный полив: избегайте лишнего полива и старайтесь увлажнять корни растений, избегая попадания воды на плоды.

Методы борьбы

Применение удобрений : регулярное внесение органических удобрений способствует укреплению растений и повышает их устойчивость к болезням.

: регулярное внесение органических удобрений способствует укреплению растений и повышает их устойчивость к болезням. Применение биопрепаратов : биологические препараты способствуют уничтожению грибков и оказывают благотворное влияние на растения.

: биологические препараты способствуют уничтожению грибков и оказывают благотворное влияние на растения. Фунгициды : применение фунгицидов — это один из наиболее эффективных способов борьбы с плодовой гнилью.

: применение фунгицидов — это один из наиболее эффективных способов борьбы с плодовой гнилью. Правильное время обработки: обрабатывайте растения в соответствии с инструкциями, следуя рекомендованной периодичности.

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