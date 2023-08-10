Плодовая гниль — это группа грибных инфекций, которые атакуют плоды растений. Этот грибной паразит размножается и распространяется в условиях высокой влажности и тепла. Причиной возникновения плодовой гнили могут быть как окружающая среда, так и культурные практики.
Причины плодовой гнили
Высокая влажность: способствует размножению грибов и спор, что создает благоприятную среду для развития плодовой гнили.
Повреждения плодов: механические повреждения, такие как ссадины или трещины, предоставляют путь для проникновения грибов внутрь плода.
Неправильное хранение: некорректное хранение плодов может способствовать их поражению грибными инфекциями.
Плохая вентиляция: недостаточная вентиляция может удерживать влагу, что способствует распространению плодовой гнили.
Симптомы плодовой гнили
Появление темных пятен: поражённые плоды начинают образовывать тёмные, мягкие пятна.
Поверхностная плесень: на поверхности плода может появиться плесень различных цветов — от белого до чёрного.
Гниение: постепенно пятна превращаются в гниющие участки, поражающие все большую площадь плода.
Образование спор: при продвижении инфекции образуются грибные споры, которые способствуют дальнейшему распространению болезни.
Как предотвратить плодовую гниль
Уборка урожая: собирайте плоды вовремя и следите за повреждёнными экземплярами, чтобы исключить источник инфекции.
Сушка и хранение: после сбора плодов тщательно просушите их и храните при оптимальной температуре и влажности.
Профилактические обработки: перед началом вегетационного периода обработайте растения против грибных инфекций.
Правильный полив: избегайте лишнего полива и старайтесь увлажнять корни растений, избегая попадания воды на плоды.
Методы борьбы
Применение удобрений: регулярное внесение органических удобрений способствует укреплению растений и повышает их устойчивость к болезням.
Применение биопрепаратов: биологические препараты способствуют уничтожению грибков и оказывают благотворное влияние на растения.
Фунгициды: применение фунгицидов — это один из наиболее эффективных способов борьбы с плодовой гнилью.
Правильное время обработки: обрабатывайте растения в соответствии с инструкциями, следуя рекомендованной периодичности.
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