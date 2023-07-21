Микрозелень можно вырастить самому: простые рекомендации

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Добро пожаловать в увлекательный мир микрозелени! Если вы интересуетесь здоровым питанием или гастрономическим разнообразием, вам точно будет интересно. Микрозелень — это молодые ростки растений, которые являются настоящим сокровищем для гурманов.

Фото: growingfamily.co. uk/wp-content/uploads/2021/04/micro-greens-seedlings-2-scaled.jpg

Открываем мир микрозелени

Микрозелень — это молодые побеги растений, которые собираются на ранних стадиях своего роста. Эта зелень обладает более интенсивным вкусом и ароматом, а также богата витаминами и минералами. Часто микрозелень собирается через 1-2 недели после появления всходов.

Микрозелень стала популярным явлением в мире кулинарии и здорового питания из-за своей уникальной комбинации вкуса и питательных веществ. Это компактный способ получить большое количество полезных элементов — таких как витамины А, С, К, железо и кальций.

Как вырастить свою микрозелень

Выбор семян. Первый шаг к успешному выращиванию микрозелени — выбор правильных семян. Обратите внимание на разнообразие сортов: горчица, базилик, шпинат, капуста, редис и другие. Выберите те, которые согласуются с вашими предпочтениями.

Подготовка почвы. Для выращивания микрозелени отлично подходит питательная почва. Вы можете использовать специально подготовленную землю или создать свою смесь из торфа, перлита и вермикулита.

Посадка семян. Равномерно распределите семена по поверхности почвы. После посадки немного нажмите на семена, чтобы они погрузились в почву.

Полив. Обеспечьте растущим росткам постоянную влажность, поливая их лёгкими распылениями. Но будьте осторожны: избегайте переувлажнения.

Освещение. Микрозелень любит яркий свет. Поставьте ёмкость с землей и семенами возле окна или используйте искусственное освещение.

Сбор урожая. Микрозелень будет готова к сбору через 1-2 недели после появления всходов. Осторожно подрежьте ростки садовыми ножницами.

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