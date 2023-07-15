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Растения умеют обороняться от хищников

3:37
Садоводство

Когда мы думаем о защите от хищников, обычно представляем, что это прерогатива животного мира. Однако, многие растения также обладают удивительными механизмами защиты. Они развили разнообразные стратегии, чтобы справиться с хищниками, включая насекомых, животных и даже людей.

Растения умеют обороняться от хищников
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Механическая защита

Жёсткость и тернистость. Некоторые растения имеют жесткую внешнюю структуру, которая делает их неприступными для хищников. Например, карликовые кустарники могут быть очень толстыми и прочными, что затрудняет доступ к их листьям. Кроме того, некоторые растения имеют острые тернии или шипы, которые служат встроенными защитными механизмами.

Волоски и иглы. Другие растения могут иметь микроскопические волоски или иглы на своих листьях и стеблях. Эти волоски могут предотвращать прикосновение хищников и оказывать раздражающее действие на их кожу или слизистые оболочки. Например, колючая груша имеет множество мелких игл, которые могут проникать в кожу и вызывать неприятные ощущения.

Химическая защита

Производство токсичных веществ. Некоторые растения могут синтезировать и накапливать токсичные вещества, которые отпугивают или даже наносят вред хищникам. Например, дурман содержит алкалоиды, которые могут быть ядовитыми для животных. Когда хищник съедает растение, эти вещества могут вызывать отравление или неприятные ощущения, заставляя его отказаться от дальнейшего потребления.

Ароматические соединения. Некоторые растения выделяют ароматические соединения, которые могут быть неприятными для хищников или насекомых. Например, лаванда выделяет запах, который отталкивает многих насекомых, включая комаров и мух.

Защита с помощью союзников

Привлечение хищников-насекомых. Некоторые растения могут привлекать хищников-насекомых, которые будут охотиться на настоящих хищников растений. Например, растения могут выделять феромоны или другие вещества, которые привлекают насекомых-хищников, таких как осы или жужелицы. Эти насекомые будут пожирать хищников растений, предотвращая их размножение и распространение.

Симбиотические взаимодействия. Некоторые растения развили симбиотические взаимодействия с другими организмами, чтобы получить защиту. Например, некоторые миртовые растения содержат муравьев, которые защищают их от насекомых-паразитов и поедателей листьев. В подробном взаимодействии с растением муравьи получают пищу и убежище.

Иммунная система растений

Продукция защитных белков. Растения могут производить специальные белки, которые помогают им бороться с хищниками. Например, растения могут синтезировать белки-ингибиторы, которые замедляют или прекращают пищеварение хищников. Эти белки также могут иметь отрицательное воздействие на рост и развитие хищников.

Активация генов защиты. При атаке хищников растения могут активировать определенные гены, которые усиливают защитные механизмы. Например, растение может увеличивать производство токсичных соединений или укреплять клеточные стенки для предотвращения проникновения хищников.

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Цветы-репелленты - естественная защита растений от насекомых вредителей
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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