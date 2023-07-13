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5 очень полезных насекомых для вашего сада

2:53
Садоводство

Ваш сад — это живой организм, наполненный разнообразными формами жизни. Когда вы видите насекомых в своем саду, это может показаться проблемой, и ваш первый инстинкт — убить их. Однако не все насекомые являются вредителями, и некоторые из них даже могут быть полезными для вашего сада.

5 очень полезных насекомых для вашего сада
Фото: cdn.unenvironment. org/2022-05/shutterstock_708300100.jpg

Очень полезные пчелы

1. Осы-паразиты

Осы-паразиты, такие как осы-гнездовые паразиты и осы-бетонщики, являются полезными насекомыми для вашего сада. Они питаются другими насекомыми, такими как личинки вредных жуков и гусеницы. Осы-паразиты не представляют угрозы для людей, так как они не агрессивны и не будут атаковать, если их не тревожить. Поощряйте наличие ос-паразитов в вашем саду, чтобы контролировать популяцию вредных насекомых.

2. Пчёлы-медоносы

Пчёлы-медоносы — это еще одни полезные насекомые, которых не следует убивать. Они играют важную роль в опылении цветов и позволяют растениям размножаться. Без пчёл-опылителей многие растения не смогут произвести плоды и семена. Предоставьте пчёлам достаточно места для создания гнезд и предложите им разнообразные источники пищи, такие как цветы различных видов растений.

Хищные насекомые для контроля вредителей

3. Паук-хищник

Паук-хищник — это насекомое, которое может стать вашим лучшим союзником в борьбе с вредителями в саду. Пауки-хищники питаются многими вредными насекомыми, такими как тля, мухи и клещи. Они эффективно контролируют популяцию вредных насекомых, предотвращая их размножение. Если вы замечаете пауков-хищников в своем саду, не убивайте их, а дайте им возможность выполнять свою полезную роль.

4. Журчалки

Журчалки — это небольшие хищные насекомые, которые питаются вредными насекомыми, например, муравьями и клещами. Они также являются природными опылителями для некоторых растений. Журчалки не представляют угрозы для людей и, на самом деле, помогают поддерживать баланс в экосистеме вашего сада. Поэтому, если вы видите журчалок в своем саду, не спешите их убивать.

Корыстные насекомые для экосистемы

5. Маргаритки

Маргаритки, несмотря на свое милое и безобидное внешнее оформление, являются полезными насекомыми в саду. Они питаются вредными насекомыми, такими как тлеющие жуки и гусеницы. Маргаритки также помогают опылению цветов. Они обладают яркими окрасками, которые могут украсить ваш сад. Если вы увидите маргаритку, пусть она останется в вашем саду и продолжит свою полезную работу.

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Полезные Насекомые! 6 Яростных Защитников Сада и Огорода
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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