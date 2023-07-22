Есть множество удивительных вещей, которые органические садоводы делают, чтобы улучшить рост и здоровье своих растений. Некоторые из этих методов могут показаться странными или необычными, но на самом деле они действенны и приносят замечательные результаты.
Ученые открыли, что растения реагируют на вибрирующие звуковые волны вашего голоса. То же самое относится и к музыке, играющей на радио. Ученые считают, что это помогает стеблям становиться крепче, чтобы они могли удерживать себя в условиях сильного ветра. Когда растения слышат звуки, которые вы производите, они стараются повторить их.
Вы не можете покормить всех ваших собак и кошек остатками от стола. Но черви обожают их!
Приведите их внутрь в специальной вёрмикомпостной корзине и начните производить качественный компост для ваших растений или сада.
Пиво может снизить количество улиток и слизней. Они привлекаются к дрожжам и углеводам в стакане пива, и как только они попадают туда, они тонут и теряют возможность выбраться.
Садоводы всегда ищут новые способы переработки старых предметов. Один из моих любимых способов использования старых контейнеров от йогурта — использовать их в качестве горшков, ярлыков или даже банок для сбора семян!
Их легко помыть, когда они не используются, поэтому нет необходимости покупать новый, только потому что ваш разбился или испачкался на улице — это было бы глупо, не так ли?
Лучшая часть этой универсальной идеи: у вас не остается слишком много остатков после создания этих крутых садовых инструментов — вам понадобятся только материалы, которые можно найти дома.
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