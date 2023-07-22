Странные, но успешно работающие приёмы органических садоводов

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Есть множество удивительных вещей, которые органические садоводы делают, чтобы улучшить рост и здоровье своих растений. Некоторые из этих методов могут показаться странными или необычными, но на самом деле они действенны и приносят замечательные результаты.

Фото: https://green-studio66.ru/

1. Разговариваем и поем нашим растениям

Ученые открыли, что растения реагируют на вибрирующие звуковые волны вашего голоса. То же самое относится и к музыке, играющей на радио. Ученые считают, что это помогает стеблям становиться крепче, чтобы они могли удерживать себя в условиях сильного ветра. Когда растения слышат звуки, которые вы производите, они стараются повторить их.

2. Считаем червей приемлемым домашним питомцем

Вы не можете покормить всех ваших собак и кошек остатками от стола. Но черви обожают их!

Приведите их внутрь в специальной вёрмикомпостной корзине и начните производить качественный компост для ваших растений или сада.

3. Закапываем стаканы с пивом в саду

Пиво может снизить количество улиток и слизней. Они привлекаются к дрожжам и углеводам в стакане пива, и как только они попадают туда, они тонут и теряют возможность выбраться.

4. Сохраняем много вещей, которые некоторые могут считать "мусором"

Садоводы всегда ищут новые способы переработки старых предметов. Один из моих любимых способов использования старых контейнеров от йогурта — использовать их в качестве горшков, ярлыков или даже банок для сбора семян!

Их легко помыть, когда они не используются, поэтому нет необходимости покупать новый, только потому что ваш разбился или испачкался на улице — это было бы глупо, не так ли?

Лучшая часть этой универсальной идеи: у вас не остается слишком много остатков после создания этих крутых садовых инструментов — вам понадобятся только материалы, которые можно найти дома.