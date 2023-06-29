Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Как похудеть без диет и тренировок: простые идеи от специалиста
5 улучшающих память растений
Что будет, если использовать зубочистки повторно
Нутрициолог назвала основные причины переедания
Почему перед сном нужно пить тёплое молоко
Учёные объяснили опасность пассивного курения для детей
Врач рассказал, что нельзя делать при укусе змеи: правило четырёх "не"
"Взгляд": военная разведка РФ показала свою эффективность ударом по генералам ВСУ в Краматорске
Как контролировать вес: простые рекомендации

Как безопасно и с пользой применять куриный помёт в саду

3:48
Садоводство

В садоводстве многие люди используют органические материалы для улучшения плодородия почвы и повышения урожайности. Одним из самых распространенных органических удобрений является куриный помёт. Он богат необходимыми питательными веществами и может быть эффективным средством улучшения состояния почвы. Однако его использование требует некоторых мер предосторожности для обеспечения безопасности растений и окружающей среды. 

Как использовать помёт в саду

Куриный помёт можно использовать в саду различными способами. Вот несколько рекомендаций по его применению:

1. Как базовое удобрение. Помёт можно использовать как базовое удобрение при подготовке грядок или садовых участков. Равномерно распределите субстанцию по почве и внесите его на глубину около 15-20 см перед посадкой растений. Это поможет обогатить почву питательными веществами и создать благоприятные условия для роста растений.

2. Как подкормка. Куриный помёт может пригодиться как подкормка в течение сезона роста растений. Раз в несколько недель равномерно распределите куриный навоз вокруг растений, избегая контакта с листьями и стеблями. Затем аккуратно внесите его в почву и полейте растения водой. Это поможет обеспечить растения дополнительными питательными веществами и способствовать их здоровому росту.

3. Как компостное удобрение. Помёт можно использовать для создания компоста. Смешайте куриной навоз с другим органическим материалом, таким как опавшие листья, солома, пищевые отходы и трава. Создайте компостную кучу и периодически переворачивайте её, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. В результате вы получите питательный компост, который можно использовать для улучшения почвы и подкормки растений.

Преимущества куриного помёта

Использование куриного навоза в саду имеет несколько преимуществ:

  • Богатые питательные вещества: помёт содержит высокие уровни азота, фосфора, калия и других питательных веществ, необходимых для здорового роста растений.
  • Улучшение структуры почвы: органический материал в курином помёте помогает улучшить структуру почвы, способствуя хорошей дренажу и воздушному обмену.
  • Биологическая активность: помёт содержит полезные микроорганизмы, которые способствуют биологической активности почвы и улучшают ее плодородие.
  • Экологическая устойчивость: использование помёта вместо синтетических удобрений способствует экологической устойчивости и снижению негативного воздействия на окружающую среду.

Ограничения и меры предосторожности

При использовании помёта в саду следует учитывать следующие ограничения и меры предосторожности:

  • Период ожидания: после внесения помёта в почву рекомендуется ожидать определенный период времени перед посадкой овощей и фруктовых деревьев, чтобы избежать возможных ожогов корней.
  • Загрязнение водных ресурсов: куриный помёт может содержать вредные бактерии или химические вещества, которые могут попасть в водные ресурсы. При использовании помёта необходимо соблюдать предельно возможные меры предосторожности, чтобы избежать загрязнения окружающей среды.
  • Регулярность применения: Использование куриного помёта в саду должно быть умеренным и регулярным. Избегайте переусыпания почвы, так как это может привести к накоплению избыточных питательных веществ и негативному влиянию на рост растений.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как я использую куриный помет как удобрение
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Туристку из РФ возмутило особое отношение к немцам в отелях Египта

Российская путешественница, отдохнувшая в Египте, поделилась своими впечатлениями от отпуска в блоге на платформе "Дзен".

"Тонкости туризма": россиянку возмутило особое отношение к немцам в отелях Египта
Путин готовит самый большой кадровый сюрприз: кто может занять место Шойгу?
Загадочные планы Владимира Путина относительно Сергея Шойгу
Полякам уже дают советы, как спастись
Дочь Суровикина опровергла слухи о его аресте
У Зеленского остался один шанс на спасение – уния с Польшей Любовь Степушова Бесценные православные святыни вывозятся на Запад Сергей Лебедев Геноцид белорусов в ВОВ сравним с еврейским Анжела Якубовская
Десант ВСУ добивают под Антоновским мостом
Почти сотню танков ВСУ специально заманят в огневой мешок
В Краматорске вторые сутки из-под завалов достают мёртвых наёмников
В Краматорске вторые сутки из-под завалов достают мёртвых наёмников
Последние материалы
Учёные объяснили опасность пассивного курения для детей
Врач рассказал, что нельзя делать при укусе змеи: правило четырёх "не"
"Взгляд": военная разведка РФ показала свою эффективность ударом по генералам ВСУ в Краматорске
Как контролировать вес: простые рекомендации
Продукты, которыми не стоит злоупотреблять
В небе стратегическая авиация РФ: Ту-22М3 выходят на рубежи пуска ракет
Роман Костомаров выложил в соцсетях видео, на котором выполняет упражнения
Военкор Сладков: следующий этап "контрнаступа" войск ВСУ начнётся накануне саммита блока НАТО
Учёные обнаружили связь между жаркой погодой и ухудшением зрения
Учёные случайно открыли новый изотоп астатина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников