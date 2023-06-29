В садоводстве многие люди используют органические материалы для улучшения плодородия почвы и повышения урожайности. Одним из самых распространенных органических удобрений является куриный помёт. Он богат необходимыми питательными веществами и может быть эффективным средством улучшения состояния почвы. Однако его использование требует некоторых мер предосторожности для обеспечения безопасности растений и окружающей среды.
Куриный помёт можно использовать в саду различными способами. Вот несколько рекомендаций по его применению:
1. Как базовое удобрение. Помёт можно использовать как базовое удобрение при подготовке грядок или садовых участков. Равномерно распределите субстанцию по почве и внесите его на глубину около 15-20 см перед посадкой растений. Это поможет обогатить почву питательными веществами и создать благоприятные условия для роста растений.
2. Как подкормка. Куриный помёт может пригодиться как подкормка в течение сезона роста растений. Раз в несколько недель равномерно распределите куриный навоз вокруг растений, избегая контакта с листьями и стеблями. Затем аккуратно внесите его в почву и полейте растения водой. Это поможет обеспечить растения дополнительными питательными веществами и способствовать их здоровому росту.
3. Как компостное удобрение. Помёт можно использовать для создания компоста. Смешайте куриной навоз с другим органическим материалом, таким как опавшие листья, солома, пищевые отходы и трава. Создайте компостную кучу и периодически переворачивайте её, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. В результате вы получите питательный компост, который можно использовать для улучшения почвы и подкормки растений.
Использование куриного навоза в саду имеет несколько преимуществ:
При использовании помёта в саду следует учитывать следующие ограничения и меры предосторожности:
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