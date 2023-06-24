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Отличные способы разместить цветочные горшки на стене

2:36
Садоводство

Горшки для растений на стене — новый тренд

Горшки на стене становятся популярными из-за своей функциональности и декоративности. Они не только экономят место, но и создают уникальную композицию, превращая вашу стену в живописный элемент интерьера. Этот тренд приносит свежий ветер инноваций в мир декора и позволяет каждому создать собственный зеленый уголок внутри своего дома.

Отличные способы разместить цветочные горшки на стене
Фото: m.media-amazon. com/images/I/91dTKg3kwSL.jpg

Выбор подходящего места для размещения горшков

Прежде чем приступить к размещению горшков на стене, необходимо выбрать подходящее место. Учтите освещение, доступность и общий дизайн помещения. Вы можете выбрать центральную стену, чтобы создать впечатляющий акцент, или использовать небольшие группы горшков на разных уровнях для добавления интереса и глубины.

Материалы и инструменты, необходимые для создания подвесной системы

Для создания подвесной системы для горшков вам понадобятся некоторые материалы и инструменты. Вот некоторые из них:

  • Горшки различных размеров и форм
  • Крюки или подставки для горшков
  • Крепежные элементы (винты, дюбели и т. д.)
  • Планки или деревянные линейки
  • Краска и кисти (опционально)

Шаг за шагом: как создать подвесную систему для горшков

Шаг 1. Подготовьте стену

Перед началом установки подвесной системы убедитесь, что стена чиста и гладка. Если необходимо, покрасьте стену в цвет, который будет хорошо сочетаться с растениями и общим стилем интерьера.

Шаг 2. Установите крепежные элементы

Отметьте места, где хотите разместить горшки, и установите крепёжные элементы в соответствии с выбранной конфигурацией. Убедитесь, что крепежные элементы надежно закреплены, чтобы поддерживать вес горшков и растений.

Шаг 3. Создайте подставки или крюки для горшков

В зависимости от выбранной системы, создайте подставки или крюки для горшков. Это может быть изготовление деревянных подставок или приобретение готовых металлических крюков. Обязательно убедитесь, что они надежно закреплены и способны выдерживать вес горшков.

Шаг 4. Разместите горшки

Теперь, когда ваша подвесная система готова, аккуратно разместите горшки на подставках или крюках. Распределите их равномерно по стене, учитывая размеры и формы горшков для создания интересной композиции.

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Пространство под цветы в квартире: оригинальные идеи, достойные внимания!
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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